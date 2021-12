El Pontevedra pudo brindar una victoria dedicada al míster Ángel Rodríguez que esta semana perdió a su madre. Fueron tres puntos ganados con oficio ante un rival que le cuesta un mundo anotar pero que ha encajado solo ocho goles en los que llevamos de liga. El equipo más goleador se impuso al menos goleado pero no fue una victoria fácil, ni mucho menos.

El Pontevedra saltó al césped de El Helmático con un once ofensivo por lo que quedaban claras las intenciones de Ángel Rodríguez. En los primeros compases del partido la UDS salió muy enchufada y en el minuto 6 tuvo su primera llegada peligrosa con un centro de Carrasco que no encontró rematador. Pero los granates daban la sensación de tener controlada la situación e incluso llegaron un par de veces a la contra a las inmediaciones de la portería defendida por Salcedo, la más peligrosa un remate de cabeza de Alberto Rubio que no encontró portería.

Los minutos de tanteo se alargaban y los dos equipos intentaban adueñarse del centro del campo por lo que el balón vivía en la parcela central y eran escasas las llegadas a las áreas. A la que el Pontevedra encontrara una vía de agua en el entramado defensivo de los blanquinegros a buen seguro que crearía peligro, visto el caudal ofensivo de la alineación, y el agujero llegó en el minuto 25. Charles culminó una rápida y precisa jugada granate para anotar el 0-1 tras rematar un centro de Araújo desde la izquierda. El delantero granate demuestra partido tras partido que es incombustible. Y como las desgracias nunca vienen solas, acto seguido el zaguero local Kristian tuvo que dejar el campo por lesión y le sustituyó Arencibia. El cambio fue obligado pero la elección del jugador fue de los más acertada porque diez minutos después el propio Arencibia anotaba el gol del empate cuando parecía que el Pontevedra tenía más que controlado el partido. Manín botó una falta que se estrelló en el poste y el balón le cayó a Arencibia que no perdonó ante Cacharrón. El gol hizo que el partido se convirtiera en un ida y vuelta lo que, a priori, beneficiaba a un Pontevedra con muchísima más pegada que su rival. Así, el local Carrasco no supo concretar en el área cuando llegó en posición favorable en el minuto 38 y en el 40 Brais Abelenda reclamó penalti en una caída en el área de los de Antonio Calderón. La última jugada de peligro de la primera parte fue para el Pontevedra. Álex González remató desde la frontal del área y Salcedo blocó sin problemas.

La segunda parte empezó como la primera, con un Salamanca muy activo y que a los tres minutos de la reanudación ya chutó a puerta por medio de Carrasco pero su disparo, muy lejano, se fue fuera. Salió algo despistado el Pontevedra porque instantes después David Soto, en un error impropio de él, perdió un balón en las inmediaciones del área pero Manín estuvo muy impreciso y no aprovechó el regalo.

Convenía que los granates le tomaran el pulso al partido porque no parecían los de los últimos partidos. La prueba de que las cosas no le estaban saliendo al conjunto granate es que su míster, Ángel Rodríguez, vio la tarjeta amarilla en estos primeros minutos del segundo acto.

Pero el Pontevedra mejoró la dinámica y las sensaciones de los de Ángel Rodríguez mediada la segunda parte eran de que los granates se habían adueñado del partido ante un Salamanca que había reculado hacia su campo y al que se le notaba más cansado que a los gallegos. Así, en el minuto setenta a la salida de un córner Seoane se sacó un remate acrobático que despejó Salcedo en una gran intervención. Viendo que el duelo estaba definitivamente inclinado para el Pontevedra Ángel Rodríguez movió el banquillo y tiró del talento de Romay y la consistencia de Martín Diz con el objetivo de encontrar un pase de gol para Charles o Yelko Pino.

Daba la sensación de que el gol del Pontevedra podía llegar en cualquier momento y llegó en el minuto 78. Yelko Pino botó una falta y Romay se elevó muy bien por encima de Salcedo para poner el 1-2. Los de Ángel Rodríguez se aplicaron en defensa para no dejar que el Salamanca llegara con peligro a las inmediaciones de Cacharrón y el Ponteveda sumó su quinta victoria consecutiva.