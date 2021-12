El Concello de Pontevedra acogió ayer el encuentro de constitución del comité organizador del Campeonato Mundial U-23 de Luchas Olímpicas y de los campeonatos mundiales U-17 y U-20 de Grappling, que la ciudad albergará en octubre del próximo año. La reunión estuvo presidida por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el teniente de alcalde y concejal de Deportes, Tino Fernández, y en la misma participaron el presidente de la Federación Española de Luchas Olímpicas, Francisco Javier Iglesias; el presidente de la Federación Gallega de Lucha (Fegaloita), José Luis Olazábal; el director deportivo de la Fegaloita y de las competiciones, Pablo Pintos; el entrenador de la Fegaloita Alexander Kachelaev; el director deportivo del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), Jesús López; el coordinador del Servicio Municipal de Deportes, Jaime Agulló, y el técnico municipal David Pérez Araújo.

El encuentro sirvió, además de para establecer los nombres de los miembros de comité organizador, para dar a conocer la imagen y logotipos de estos mundiales, incluyendo un díptico con información sobre la experiencia previa de Pontevedra en la organización de eventos internacionales de triatlón, balonmano y lucha, las instalaciones del pabellón Municipal, los aeropuertos vecinos, la oferta hotelera, el Camiño de Santiago y la cultura, gastronomía y playas gallegas. El comité organizador quedará conformado por el alcalde, el secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete; los presidentes de las federaciones española y gallega de lucha; el representante de la Federación Internacional, Pedro Amoedo; el director de las competiciones, Pablo Pintos, y Alexander Kachelaev como enlace con la Federación Internacional.

El presidente de la Federación Española recordó que, al margen del Campeonato del Mundo U-23 que tendrá lugar entre los días 17 y 23 de octubre de 2022, “Pontevedra también acogerá en los tres días previos los campeonatos mundiales U-17 y U-20 de Grappling, que es una lucha que está evolucionando muy rápido y en la que España es una potencia a nivel internacional”. Francisco Javier Iglesias indicó que en los últimos campeonatos mundiales participaron 60 países, por lo que se espera “la presencia en la ciudad de unas 1.500 personas durante diez días, solo de lo que serían competidores y entrenadores”.

Sin límites

Miguel Anxo Fernández Lores subrayó que “los eventos deportivos internacionales son muy positivos por muchas razones, pero esencialmente porque posicionan internacionalmente a la ciudad, y en este caso a la provincia y a Galicia también, y porque vemos deporte de alto nivel, lo que genera escuela y apetencia por hacer ese deporte”. El alcalde quiso “resaltar la labor del Servicio Municipal de Deportes, que permite que no nos pongamos límites, ya que sabemos de su capacidad de trabajo. Cuando se nos concedió la final de las Series Mundiales de Triatlón ninguna federación tuvo la más mínima duda: no hubo ninguna discrepancia, todo el mundo quería venir a Pontevedra, por nuestra capacidad de organización, pero también porque somos una ciudad y un país atractivos y acogedores, donde se come muy bien, existe un disfrute del espacio público, hay muchas actividades paralelas y la gente se siente a gusto. Por eso no nos ponemos límites. En el año 2024 tendremos un nuevo Campeonato del Mundo Júnior que tiene incluso más tradición que el sub 23 y optaremos a seguir organizando eventos similares en el año 2025 y siguientes”.

Tino Fernández, por su parte, subrayó que el Concello no trabaja pensando en “eventos aislados, sino en proyectos globales, que permitan tener una continuidad en el tiempo y fomentar el deporte en nuestra ciudad”.