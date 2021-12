Nuevo compromiso a domicilio para el Pontevedra y de nuevo contra uno de los mejores locales del grupo 1 de Segunda RFEF, el Langreo (18.00 horas). El conjunto granate es el mejor visitante del grupo, pero el asturiano no se queda atrás como local, ya que es uno de los cuatro que todavía se mantienen invictos en casa esta temporada. No es la primera vez que el cuadro lerezano vive una situación así, pues hace solo dos jornadas visitó al también invicto como local Real Avilés y le acabó ganando por 0-3. Parece, por tanto, que estos encuentros motivan a la plantilla de Ángel Rodríguez, para quien el choque de esta tarde será especial, pues se mide a su exequipo.

“Me va a traer buenos recuerdos, el hecho de haber estado el año pasado allí, haber hecho mucha amistad con gente del club y tener un cariño especial al Unión Popular de Langreo hace que sea un partido distinto”, apunta el entrenador del Pontevedra, que destaca que “tuve la oportunidad de verlos en directo hace un par de semanas, con lo cual tengo un conocimiento más amplio”.

Pocas piezas quedan ya de su paso por el Langreo, pero aún así lo ha analizado en profundidad. “Si hablamos de la base del año pasado, quedan pocos jugadores de los que tuve yo, entonces el comportamiento del equipo es distinto, juegan con un sistema distinto, entrenador distinto...”, comenta Ángel Rodríguez, que señala como principal condicionante su “campo sintético y muy grande, muy complicado siempre para el rival. Langreo en casa siempre suele ser un equipo fuerte y seguro que en este partido volverá a serlo”.

SEGUNDA RFEF. 14ª Jornada 18.00h. Estadio:Nuevo Ganzábal UP LANGREO PONTEVEDRA Abel Juan López Seoane Rubio Arona Miguel Román Soto Alain Cacharrón Adrán Torre Charles Nacho Brais Abelenda Dorian Churre Álvaro Amores Yelko Pino Jorge Hernández Álex González Cristian Araújo Entrenador Samuel Baños Entrenador Ángel Rodríguez Banquillo Jara (p.s.), Gonzalo, Lavsamba, Jandro, Júnior, Kevin, Ebea. Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Samu Santos, Santi Figueroa, Javi Rey, Rachu, Martín Diz, Jaichenko Árbitro:iBolado Palencia(comité cántabro)

Según el técnico leonés, el Langreo “en casa es un equipo fuerte, no necesita generar mucho fútbol para tener ocasiones de gol y siempre está dispuesto a pelear cada balón hasta que el árbitro pita el final. Como les he dicho a los futbolistas, vamos a tener 90 y tantos minutos de trabajo intenso; si queremos conseguir algo positivo tenemos que poner por lo menos lo mismo que ellos, que va a ser mucho trabajo”. En este sentido, Rodríguez espera “un partido complicado, seguramente vamos a tener muchos minutos el balón y posibilidades de hacer gol y muchos acercamientos a la portería contraria, pero el Langreo es un equipo que no necesita generar mucho fútbol para tener ocasiones porque en su fútbol directo son buenos, tienen velocidad, corren bien al espacio y hay jugadores que están en dinámica positiva que habrá que tener en cuenta”.

Sin embargo, destaca que “llegamos en un buen momento, con una idea muy definida de lo que queremos hacer y de cómo conseguir las cosas y esperamos no desviarnos para nada y poder traer una victoria”.

De nuevo sin Rufo, Romay e Iñaki por lesión, y con la novedad del canterano Rachu en la convocatoria, todo apunta a que Ángel Rodríguez repetirá el once que tan buenos resultados le ha dado en las dos últimas jornadas, en las que ha encadenado dos victorias seguidas contra Avilés (0-3) y Arosa (1-0).