Satisfecho por la victoria, pero no tanto por las ocasiones desperdiciadas, Ángel Rodríguez afirmó que el resultado ha sido justo porque “el equipo ha sido superior. Hemos llegado infinidad de veces, pero en el último tercio no estuvimos finos. Nos faltó precisión, hambre de gol, ese instinto que fuera de casa parece que tenemos y que aquí nos cuesta”. El entrenador del Pontevedra defendió el buen juego de sus hombres, señalando que los rivales se encierran atrás en Pasarón. “Jugamos en campo contrario casi todo el partido. Necesitamos abrir la lata rápido para ver si los partidos se nos ponen mas de cara. Nos está costando finalizar en Pasarón a pesar de que tenemos ocasiones”, apuntó el técnico leonés, que insistió en que “el equipo estuvo atacando, empujando, pero en los últimos metros, o no elige bien el último pase, o el momento de finalizar o cuando hay una finalización falta acierto”.

El míster granate señaló también cierta “ansiedad” en el ataque del Pontevedra, al que cree que a veces le falta “paciencia para elegir la mejor opción. El hecho de tener altas posibilidades también hace que falles más”. Y señaló la última media hor de partido, en el que el conjunto lerezano dispuso de varias contras, pero no fue capaz de “acabar la jugada en un remate claro. La necesidad y ganas de marcar hacen que no escojamos la mejor opción y una ocasión clara se queda en una ocasión más”. Así, Rodríguez admitió que “me queda el regusto de no haber matado el partido. De estar hasta el 90 no sufriendo, pero sí sabiendo que podía pasar algo en cualquiera de las dos áreas”. Aún así, se mostró satisfecho porque “el equipo ataca, intenta jugar con criterio, ser dominador… es el camino a seguir. El equipo debe seguir creciendo y mejorando, a ver si en Langreo volvemos a ser el equipo fiable fuera de casa. Estamos en el camino de lo que yo quiero del equipo”. Sobre las pocas ocasiones del Arosa ayer, Ángel Rodríguez afirmó que “creo que es mérito nuestro. No podemos estar siempre que jugamos en casa y el contrario no nos tire a puerta diciendo que es demérito del contrario, no es demérito siempre del contrario que no haya tirado a puerta. El equipo trabaja muy bien sin balón, como bloque y eso posibilita que recuperemos y podamos volver a atacar rápido”.