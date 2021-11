La Facultad de Fisioterapia rindió ayer homenaje a las medallistas olímpicas Teresa Portela Rivas y Susana Rodríguez Gacio, tras los éxitos alcanzados a lo largo de sus respectivas carreras. La palista canguesa se convirtió hace unos meses en Tokio en la primera mujer en competir en seis ediciones de los Juegos Olímpicos, logrando además la medalla de plata en K1 200 metros, que se sumó a su extenso palmarés en campeonatos mundiales y europeos. La atleta viguesa, por su parte, es la primera española en competir en dos disciplinas en unos Juegos Paralímpicos: el triatlón, en el que consiguió la medalla de oro, y en los 1.500 metros lisos.

Previo al acto de homenaje propiamente dicho, tuvo lugar el descubrimiento de las dos placas por las que las aulas 1 y 2 del centro pasan a llevar el nombre de las deportistas, que comparten el hecho de haberse formado en la Facultad de Fisioterapia. “Hoxe é un día moi emotivo para a facultade”, reconoció la decana, Eva María Lantarón, que definió a las egresadas como un “claro exemplo de disciplina, seriedade, constancia, tenacidade, perseveranza e modestia”, valores que la facultad consideraba necesario “pór en valor”, con el propósito de que sirvan al alumnado “como referentes para establecer as súas metas”.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete, también participaron en este homenaje a las medallistas olímpicas. Este último destacó la capacidad deportiva y académica de las dos deportistas que a lo largo de su vida, como en la Grecia clásica, supieron cultivar tanto sus destrezas físicas como las intelectuales. De esta forma, su currículum muestra inigualables éxitos deportivos, pero también académicos. Además de su Grado en Fisioterapia, Teresa Portela es diplomada en Magisterio de Educación Física y está estudiando Ciencias de los Alimentos, mientras que Susana Rodríguez también es médico por la USC. Lete les pidió a ambas que no abandonen “os camiños do deporte e da educación, porque supoñen unha gran satisfacción persoal” y porque Galicia “necesítavos tanto nun ámbito coma no outro”.

El mandatario autonómico mostró su convencimiento de que los éxitos de las dos olímpicas se seguirán produciendo como hasta ahora y que, seguro, en los Juegos de París 2024 ambas “farán máis grande unha historia que, a día de hoxe, xa é inmensa”.“Ogallá esas dúas escolas, a física e a académica, sigan levándovos tan lonxe como queirades. Dúas escolas fundamentais na vida e que en Galicia se fusionan no Centro Galego de Tecnificación Deportiva que sempre foi a vosa casa e que o seguirá sendo”, sentenció.