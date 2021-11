La VIII Milla Solidaria Anedia reunirá a más de 350 atletas este sábado

Las actividades desarrolladas por la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia) con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, tendrá este sábado, 13 de noviembre, su colofón con la celebración de la VIII Milla Solidaria Anedia, organizada por el colectivo en colaboración con la Concellería de Deportes, el Club Atletismo Rías Baixas y la Federación Gallega de Atletismo. La prueba, que se desarrollará en las pistas de atletismo del CGTD a partir de las 10.30 horas para las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y Absoluta –femenina y masculina–, será transmitida a través de las redes sociales de Anedia Galicia.