Pontevedra, sede del equipo nacional

El secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete, participó ayer en la presentación del programa de alto rendimiento “Muller Kayak” de la Real Federación Española de Piragüismo en el Centro de Piragüismo David Cal de Pontillón do Castro, en Verducido. Un programa que, desde el pasado 1 de noviembre y hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, formará y preparará a las siete mejores palistas nacionales en la modalidad de kayak y a las que cuentan con mayores opciones de clasificación olímpica. Este programa es fruto de un convenio firmado entre la Xunta, las federaciones española y gallega.

Entre esas palistas estarán la pontevedresa Carolina García (actualmente en las filas del Náutico de Sevilla) y la canguesa Teresa Portela, que preparará los que serían sus séptimos Juegos en la que es su casa desde el año 2009, el CGTD y el complejo náutico de Verducido. “Justo un mes después de Tokio volví a entrenar y se estaba fraguando que el equipo nacional pudiera venir para aquí. Me hace ilusión y tengo un reto por delante que me gusta”, señaló Portela, que también tendrá el reto del cambio de distancia, ya que el K1 200 metros en el que consiguió la medalla de plata en los últimos Juegos deja de ser olímpico y ahora se preparará en el K1 500 metros y no descarta participar en el K2 o el K4: “Hay que hacer selectivos y controles y si tengo que estar en un barco de equipo, encantada de poder poner mi granito de arena”, señaló.

La palista de Cangas reconoció que es “perfecto” que el equipo nacional se haya trasladado del REAR de Sevilla a Pontevedra porque “con mi hija escolarizada no pasaba por mi cabeza tener que irme a Sevilla o Madrid, era inviable”. “Tener compañeras e intentar conseguir una embarcación de equipo son nuevos retos, ilusiones y estímulos que le vienen bien a todo el mundo. Espero aportarles cosas buenas y mi trabajo diario, si por algo me caracterizo es por la constancia. Espero que podamos hacer un buen grupo y, juntas, hacernos más fuertes”, destacó Portela.

Sobre los Juegos de París, señala que “ahora aún lo veo muy lejos, pero soñar con poder estar allí ya es algo increíble. Las fuerzas me las dan los resultados, son la motivación que necesito para seguir entrenando y seguir mejorando, y esta medalla me ha dado mucha motivación”.

Lete mostró su satisfacción de que Teresa Portela “cumprira a súa ameaza” de prepararse para sus séptimos Juegos Olímpicos y animó a las demás participantes del programa, la pontevedresa Carolina García, que estuvo a punto de clasificarse para Tokio y que “sen dúbida o logrará nos Xogos de París”, y las palistas Mirian Vega (Grupo Cultural Covadonga), Begoña Lazcano (Donostia Kayak), Sara Ouzande (Kayak Tudense), Laia Pelachs (Club Natación Bañoles) y Mirella Vázquez (Club Deportivo Fresno de la Ribera). Para el secretario xeral, Teresa Portela, “a única medallista na historia do piragüismo español en augas tranquilas e a única muller española capaz de clasificarse para seis citas olímpicas, que en París serán sete, é a mellor líder desta xeración”.

En este sentido, subrayó el “evidente peso galego” del programa Muller Kayak y apuntó que, de las 19 medallas con las que cuenta España en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos, una docena (el 63%) tienen acento gallego. “Seguro que na vosa estancia aquí empaparédesvos dese acento e desa excelencia saída das padexadas de David Cal, Perucho, Ramos Misioné, Enrique Míguez, Cristian Toro, Rodrigo Germade, Carlos Arévalo e, sobre todo, Teresa Portela”.

A partir del convenio a tres bandas para el desarrollo del programa, la Federación Española aportaría algo más de 105.000 euros, y la Secretaría Xeral unos 120.000 euros, con la Federación Gallega facilitando las instalaciones.