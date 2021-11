El concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, aseguró ayer que el Concello está dispuesto a buscar alternativas para solucionar los problemas de abastecimiento de agua del campo de fútbol de Cerponzóns, denunciados en los últimos días por diferentes usuarios y el Partido Popular. “En cuanto los comuneros o el Cerponzóns CF se pongan en contacto con nosotros y estemos todos de acuerdo en buscar una alternativa razonable en un terreno de la comunidad de montes para hacer un pozo o cualquier otra fórmula que se nos pueda ocurrir, la Concellería valorará la situación y se pondrá a trabajar en ello”, señaló el edil socialista, que apuntó también que, “sin quitar responsabilidad a la Concellería de Deportes de Pontevedra, también hay que equilibrar un poco las responsabilidades de todos”, señalando directamente al club, del que dijo que, “además de hacer las criticas correspondientes, que haga algo más. No todo va a ser utilizar el campo, también hay que colaborar en el mantenimiento, en la gestión y en la conservación del campo para que este dure y perdure y permita que durante muchos años la gente de Cerponzóns y de otras partes del Concello pueda disfrutarlo”.

El concelleiro de Deportes explicó que, “ante esta situación, el presidente del Cerponzóns sabe, porque se lo dije en su momento, que nosotros para hacer una captación de agua, un pozo en los terrenos aledaños a la instalación, que no son del Concello, sino de la Comunidad de Montes, necesitamos una autorización de la misma, bien en forma de cesión de uso, bien en cualquier otra fórmula que nos permitiera actuar”. En este sentido, reiteró que “dado que ellos están más próximos a la comunidad de montes, se les indicó que podían iniciar, o por lo menos sondear, la posibilidad de que nos cediese ese uso de alguna parte del terreno en la que se pudiera hacer una captación de agua. A día de hoy, no me consta que se haya hecho ninguna gestión por parte del club”.

Tino Fernández afirmó sin tapujos que “los que están más interesados en que haya una buena cantidad de agua para regar el campo y para las duchas, que alguna medida tomen, como mínimo ponerse en contacto con la comunidad de montes, y a mí no me consta que hayan hecho nada”. Y lamentó que “mientras por parte del Cerponzóns todo lo que se haga sea crítica política a la actuación de la Concellería, va a ser muy complicado que podamos entendernos. Hay que buscar un punto de equilibrio, apartar las sensibilidades políticas de cada uno y buscar alternativas de solución, lo otro son ganas de marear y de enturbiar, y así es difícil avanzar”.

El teniente de alcalde aseguró que “encima de mi mesa no tengo ninguna solicitud de reunión con la directiva del Cerponzóns ni de ninguna otra asociación vinculada al campo. Me sorprende que en vez de utilizar los canales oportunos prefiera utilizar otros medios que da la sensación de que llevan una carga de desgaste político que me parece, como mínimo, improcedente, pero que no soy yo quien de juzgar y que lo respeto como decisión del club. Este no es el mecanismo, sino que sería establecer una vía de comunicación y diálogo con el concejal, más allá de la crítica pura y dura que tiene, evidentemente, un componente político importante”.