El entrenador del Coruxo lamentó la derrota contra el Pontevedra sobre todo por haberse producido en el tiempo de descuento, y señaló que “más que el físico, creo que no nos duró mucho la pelota” en una segunda parte en la que los granates remontaron el 0-1 inicial. “No fuimos capaces de tener posesiones largas para jugar más tiempo en campo rival, como sí hicimos en la primera parte”, apuntó Gonzalo Fernández, que cree que el equipo no se sintió cómodo. “Si encima te hacen gol, este estadio aprieta mucho, con el 1-1 ellos lo notaron y en una acción a balón parado hicieron el 2-1”, añadió. El técnico lamentó que los resultados no estén acompañando al Coruxo, pues considera que “el equipo está compitiendo muy bien, está haciendo cosas muy buenas, la primera parte es para darle la enhorabuena a los jugadores y en la segunda sabíamos que lo íbamos a pasar mal. Nos repusimos muy bien del empate, que creo que habría sido lo justo por ocasiones”.