Satisfecho por la cuarta victoria consecutiva, Ángel Rodríguez analizó las cuestiones más positivas del derbi de ayer contra el Coruxo: “Ha habido una segunda parte muy buena del Pontevedra en la que se ha volcado hacia la portería contraria con ánimo de darle la vuelta al partido. Con un Pontevedra que ha jugado bastante bien entre líneas, que ha creado numerosas ocasiones de gol por las dos bandas con dos laterales muy ofensivos y al final, cuando provocas todo esto, estás cerca de la victoria”.

El técnico granate comentó que en la primera parte “no ha pasado nada, realmente ha sido muy sosa en cuanto a fútbol ante un equipo que vino a defendernos, robar y correr y después a tener la pelota, a hacer posesiones largas y, en ese sentido, ellos estuvieron bien en el manejo de balón, pero no recuerdo ninguna ocasión de gol, así que creo que el partido estaba controlado; a veces para tener controlado un partido no es necesario tener la pelota”. En este sentido, insistió en que, “aún así, creo que no hemos estado mal, no concedimos ninguna ocasión, pero no estuvimos como otras veces con la pelota; nos ha costado, nos la han quitado y por momentos ellos parecían dominadores del balón, pero no así del partido”.

Sobre la entrada de Javi Rey al campo, que segundos después marcaría el 2-1, Ángel Rodríguez explicó que “Brais estaba cansado, el partido se podía solucionar en el área a balón parado, Javi me podía dar en ambas. Ha sido el día de suerte, he sacado al que tenía que sacar para que hiciera gol, pero son casualidades, Javi ha jugado partidos 90 minutos y no ha tenido opción de hacer gol, al final hemos tenido esa fortuna que otras jornadas no ha aparecido”.

Sobre la ausencia de Rufo por lesión, el entrenador del Pontevedra quiso dar valor a la victoria del colectivo por encima de las individualidades. “Es importante –la victoria– porque el equipo se tiene que acostumbrar a ganar. Se tiene que acostumbrar a ganar jugando bien, jugando menos bien, a sufrir y ganar, a ganar con pocas ocasiones... Lo que tiene que hacer primero es cerrar la puerta y después ver la portería contraria como algo que debe de ser innato. Para ganar los partidos estamos convencidos de que es necesario tener el balón y crear mucho juego por bandas, ser ofensivos, pero el hecho de que esté o no Rufo no nos debe condicionar, sabiendo que dentro del áera es letal y que todo el mundo le echa de menos, porque esos goles que ofrece al equipo se echan en falta”.

En cuanto al fallo que supuso el 0-1, Ángel Rodríguez comentó que “es más error mío porque le pido a los jugadores que saquemos el balón con criterio desde atrás y asumir riesgos. Se comete porque yo pido que se juegue así desde atrás. Es una acción puntual a la que no hay que dar importancia.”