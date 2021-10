Muy contento con el segundo triunfo consecutivo de la temporada y optimista de cara al futuro, así se mostró el entrenador del Pontevedra tras el 3-0 contra la UD Llanera. “La victoria es importantísima, no encajar es importante, que el equipo vuelva a marcar tres goles, que la gente de arriba siga enchufada y con esa hambre de hacer gol es fundamental para nosotros, pero llevamos siete jornadas y solo dos victorias, no podemos lanzar las campanas al vuelo, estamos en proceso de crecimiento como equipo, debemos ir a más, ser más constantes, debemos jugar más minutos bien con balón y eso solamente lo conseguiremos con el paso del campeonato, lo único que podemos pensar es en que tenemos un partido muy complicado la próxima semana”, apuntó Ángel Rodríguez, que insistió en la necesidad de tener “los pies en el suelo”, aunque recalcó que “confío mucho en el equipo, su estado físico es muy bueno, cada vez estamos más precisos con balón y jugamos más fluido y con más velocidad, lo que me hace ser optimista”.

Así, el míster leonés dijo estar “contento por la victoria, por la imagen, porque vemos que el equipo va creciendo, porque vamos juntando cosas que me hacen ser optimista, porque empezamos a dejar la puerta a cero... Por muchas cosas, estoy contento”.

Sobre el partido en sí, Rodríguez comentó que a la UD Llanera “se le han hecho las ocasiones que se le han generado a otros equipos y no hemos ganado, pero como a ellos no se les ha concedido, la balanza ha caído de nuestro lado”. En este sentido comentó que “no hay que quitarle méritos al equipo. Ha hecho partido completo, ha estado bien y el Llanera ha hecho todo lo que ha podido para contrarrestarlo. La gestión de balón ha sido muy buena y nos hemos mostrado como un equipo sólido con el balón, cuando en otras ocasiones estuvimos más imprecisos”.

El técnico dejó claro que “al final lo que cuentan son las victorias, me pellizco todavía por no haberlas conseguido antes, pero es fútbol y si concedes y no eres serio atrás, acabas pasando apuros, estamos intentando mejorar eso, atrás estamos siendo más fiables que al principio de temporada y eso hace que con balón nos soltamos más y estamos siendo más precisos y atrevidos”.

Sobre la gran cantidad de córners que lanzó el Pontevedra sin rematar ninguno con peligro, Ángel Rodríguez bromeó al señalar que “habrá partidos en los que saques tres y hagas gol. La precisión a balón parado es muy importante en esta categoría. Ellos tienen gente muy alta y que disputa bien arriba y por envergadura ganaba.Hemos intentado hacer saques cortos para poder provocar otras situaciones, pero han estado acertados, uno de sus puntos fuertes es el balón parado, tanto en ataque como en defensa”.