Después de haber conseguido despegar por fin en la competición logrando la primera victoria de la temporada el pasado domingo frente al Marino de Luanco (0-3), el Pontevedra quiere mantener el vuelo esta tarde logrando el primer triunfo del curso en Pasarón. En el encuentro adelantado de la jornada, los granates recibirán a la UD Llanera (19.00 horas), coincidiendo además con el 80 aniversario del nacimiento de la entidad, con lo que los tres puntos en juego trascienden al ámbito deportivo, pues supondrán también un regalo a nivel social para su afición.

En este sentido, Ángel Rodríguez señaló la importancia de que la plantilla se mantenga al margen de las celebraciones para concentrarse en el partido. “Lo que me preocupa es que podamos celebrar el aniversario del club con una victoria, entonces me tengo que centrar en lo que es meramente el partido y poco más”, señaló el entrenador leonés, que podrá contar con todos sus efectivos, toda vez que Brais Abelenda y Javi Rey se han recuperado totalmente de las molestias que arrastraron en las últimas semanas.

Así, y después de haber acertado con su planteamiento el pasado domingo ante el Marino, todo apunta a que Ángel Rodríguez repetirá once o, al menos, hará muy pocos cambios. El más llamativo de la última jornada fue en la portería, dando entrada a Pablo Cacharrón por un Álvaro Cortés que se quedó en el banquillo después de cinco titularidades, aunque también sorprendió la entrada de Álex González como lateral izquierdo, ya que el míster había comentado semanas atrás que no le gusta desplazar a los futbolistas de sus puestos naturales, en este caso del extremo. Aún así, el cántabro fue de los más destacados del partido, por lo que, salvo nueva sorpresa, repetirá en la línea defensiva junto a Soto y Churre como centrales y Seoane en el lateral derecho.

Javi Rey volvería al pivote defensivo tras su lesión, aunque el buen trabajo de Miguel Román frente al Marino se lo pondrá difícil. En el centro del campo le acompañarán Brais Abelenda, Yelko Pino y Rubio, con Charles y Rufo en punta.

“Tengo una plantilla compensada. En puestos en los que pensaba que podía tener uno o dos, a lo mejor tengo hasta tres. Es importante que los jugadores que salen del equipo, cuando vuelven a entrar se reivindiquen, como es el caso de Álex, que hizo un partido sensacional, al igual que Miguel o Pablo, todos los que entraron por primera vez después de un tiempo estuvieron a un nivel alto”, señaló el técnico, que añadió que “ahora tienen que mantener ese nivel porque yo voy a ser exigente y, si no lo mantienen, tendrán a otro compañero esperando la oportunidad para volver al once. Yo si fuera jugador de este equipo no bajaría los brazos nunca”.

Sobre el cambio en la portería, comentó que “que entre un portero y salga otro cuando los dos tienen unas condiciones parecidas y están entrenando de la manera que lo están haciendo es bueno, que haya rivalidad y que eleven el nivel; también hay que elevar el nivel de la portería. Si queremos estar arriba tenemos que buscar que cada uno compita con su compañero en el puesto sabiendo que si lo suelta igual no lo vuelve a recuperar. Con esto ganamos todos”.

Sobre la UD Llanera apuntó que “es un equipo que pisa por primera vez la categoría. Es un equipo físico, con gente de mucha envergadura que seguramente nos va a poner en problemas en el juego directo y en el balón parado, porque se lo han hecho a todos los equipos, pero creo que es más importante que nosotros volvamos a estar a nuestro nivel y podamos de una vez por todas demostrarle a nuestra afición que el equipo va a tirar para arriba”.