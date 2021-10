El entrenador del Marino de Luanco, José Manuel Menéndez, señaló que los suyos tuvieron una serie de errores que hay que corregir, pero “que no te puedes permitir y menos contra un equipo como el Pontevedra, porque nos hicieron varias contras y encajamos”. Manuel Menéndez apuntó que la intención del equipo era aprovechar precisamente la necesidad imperiosa de los pontevedreses por lograr una victoria, pero sin embargo erraron. En este sentido, el técnico del Luanco indicó que “para ganar contra el Pontevedra tienes que tener el día y que ellos no lo tengan. Pretendíamos jugar con sus necesidades, pero nos hicieron el primer gol en la primera parte y el segundo cuando nosotros estábamos mejor en el segundo tiempo. Además apenas tuvimos ocasiones de gol, prácticamente ninguna”. Menéndez alabó el trabajo del club pontevedrés apuntando que “a pesar de las buenas sensaciones del inicio, estuvieron muy serios y muy acertados y más no pudimos hacer”.