El entrenador del Pontevedra, Ángel Rodríguez, se mostró muy satisfecho con la actuación de su equipo al finalizar el encuentro y destacó que “ha sido un partido muy completo, hemos sido merecedores de la victoria, pero también creo que en otros partidos hemos estado muy bien y no lo hemos conseguido. Hoy hemos hecho algo que todavía no habíamos conseguido, que fue mantener la puerta a cero y estábamos seguros de que en el momento en el que lo hiciéramos este equipo tiene fútbol, tiene pegada, y lo supimos aprovechar”.

El técnico granate también puso en valor que sus jugadores hubieran estado “serios en todas las líneas. Arriba estuvimos muy bien, apretamos mucho; en medio del campo jugamos con mucho criterio y atrás estuvimos seguros, saliendo bien con el balón”. Es por esto que Rodríguez afirmó que “ha sido, posiblemente, el partido más completo de toda la temporada”.

A pesar de estas buenas sensaciones, el entrenador del Pontevedra afirmó que “no lo he disfrutado hasta el pitido final, porque en otras ocasiones ya nos hemos visto ganando de dos y al final no hemos conseguido la victoria”. Asimismo, el técnico del conjunto granate aseguró que la tan ansiada victoria supone “respirar” y añadió que “esto es un golpe encima de la mesa, era un campo complicado, aquí no gana cualquiera y nosotros teníamos una necesidad imperiosa de conseguir una victoria”.

Para Ángel Rodríguez está claro cuál ha sido el principal cambio con respecto a las jornadas anteriores en el cuadro pontevedrés, y es que logró mantenerse “muy firme atrás”. En este sentido, el técnico del Pontevedra aseguró que “gracias a esto no hemos concedido ninguna oportunidad al Marino, hemos sido un equipo serio, la gente se suelta mucho más y hay jugadores con calidad que tienen que demostrar todo su potencial para que el equipo y el club se beneficien de ello”.

Con respecto a que su puesto peligrara de no haber logrado en esta jornada una victoria, Rodríguez indicó que “no he creído nunca que me jugara mi puesto. Estoy muy tranquilo con lo que estábamos haciendo, fuimos superiores a los rivales en anteriores jornadas y las concesiones que hicimos fueron una losa. Pero de mantenernos así, seremos un rival bastante complicado de superar”, concluyó.