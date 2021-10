Tras la celebración del V Trofeo Concello de Pontevedra en el hipódromo de Campañó el pasado fin de semana, la fiesta del ciclocross continuará el sábado 9 de octubre en la Illa das Esculturas con la prueba inaugural de la Copa de España 2021: el Gran Premio Cidade de Pontevedra, un evento de carácter internacional que se celebra por primera vez en la ciudad capitalina y en el que participarán más de medio millar de ciclistas.

La competición, organizada por la Federación Galega de Ciclismo en colaboración con la concejalía de Deportes y la Diputación provincial, contará con la presencia deportistas tan destacados como el actual campeón de España de Ciclocross Elite, Felipe Ort; el ciclista neerlandés miembro del equipo Alpecin-Fenix David Van der Poel y la actual campeona de España de Ciclocross Elite, Lucía González, así como la famosa ciclista belga Laura Verdonshot.

Asimismo, entre los deportistas que participarán en el evento también se encontrará la asturiana Aida Nuño, la corredora más laureada de la historia del ciclocross español en la categoría femenina, así como la ciclista María Filgueiras, cadete del Meurelo; Laura Mira, juvenil del Supermercados Froiz, y Miguel Rodríguez, sub23 del Froiz.

"Esta proba é chanzo moi importante, anterior a poder optar a unha Copa do Mundo"

En cuanto al desarrollo de la prueba, esta se llevará a cabo en un circuito de 3.200 metros, rápido y vistoso, compuesto por un 65% de prado, un 25% de tierra y un 10% de asfalto, dotado de dos zonas de obstáculos artificiales, una escalera y un paso con tablones. Mientras que las categorías internacionales Júnior, Elite y Sub23 se celebrarán por la mañana, entre las 9.00 y las 13.45 horas, las carreras de las nacionales tendrá lugar de tarde, entre las 15.00 y las 18.00 horas.

El director de la carrera, Alberto del Río, destacó en la presentación del evento que la organización de la Copa de España en Pontevedra supone “un chanzo moi importante, anterior a poder optar a unha Copa do Mundo, un Campionato de Europa ou un Campionato do Mundo”, añadiendo que “en España tan só contamos nesta tempada con tres probas deste tipo de categoría, que son as que dan puntos para os ránkings que se teñen en consideración para a Copa do Mundo”.

En este sentido, el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, manifestó su intención de presentar la candidatura de la Boa Vila para acoger el tan ansiado Campeonato de Europa de Ciclocross de 2023-2024, para lo que el Cidade de Pontevedra es una prueba “importantísima”, indicó.