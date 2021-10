Cinco jornadas de liga y cuatro puntos sumados. Es el bagaje del Pontevedra CF esta temporada en la Segunda RFEF, en la que todavía no conoce la victoria después de cosechar cuatro empates y una derrota. Solo hay otro equipo en el grupo 1 que tampoco ha ganado en estas cinco semanas, el Bergantiños, que marcha penúltimo con los mismos puntos que los granates, que son cuartos por la cola. Curiosamente, el grupo 1 es el que menos conjuntos tiene sin estrenar su casillero de triunfos, pues en el 2, el 4 y el 5 hay tres clubes que todavía no han ganado y en el grupo 3 hay cuatro.

IGUALDAD

El Pontevedra está actualmente en la cuarta posición por la cola, zona de descenso de categoría, con cuatro puntos. Aunque la situación no sea la que cabría esperar, pues la plantilla fue confeccionada en verano pensando en el objetivo del play off, e incluso de quedar campeones de grupo, la realidad es que el equipo granate todavía tiene tiempo de sobra para revertir la situación, no solo porque quede mucha competición por delante, sino especialmente por la igualdad que reina en el grupo 1. Y es que el Pontevedra está a solo cuatro puntos de la zona noble de la clasificación y la distancia entre el líder, el Unión Adarve, y el colista, el UD Ceares, es de solo seis puntos.

Mejoría

Los despistes defensivos están lastrando al Pontevedra en este inicio de temporada. No obstante, el conjunto granate es de los que más goles ha encajado en las cinco primeras jornadas, un total de nueve, solo superado por el Móstoles, que ha encajado diez. Lo más preocupante de esta debilidad defensiva era que los de Ángel Rodríguez encajaban goles en el tiempo de descuento o en el tramo final de los partidos, perdiendo puntos en el último momento al quedarse sin margen de maniobra. Contra el Arenteiro el pasado domingo fue casi al revés, al conseguir empatar a 20 minutos para el final un partido que se le había puesto 0-2 en Pasarón.

Malas sensaciones

A pesar de que el domingo se revertió la dinámica de las jornadas anteriores, las sensaciones en cuanto a juego e intensidad del equipo en la primera parte frente al Arenteiro no fueron para nada positivas. Ángel Rodríguez cambió su sistema, pero planteó un ataque más interior que por bandas que facilitó mucho el trabajo al rival. Además, dejó en el banquillo a piezas fundamentales como Romay y Álex González, que en cuanto entraron en el partido le cambiaron la cara al Pontevedra.

Tensión en el palco

Con el 0-2 en el marcador, la afición mostró su descontento con el equipo en forma de silbidos y quejas. Pero la tensión en la grada no fue solo cosa de los aficionados, pues en el descanso del partido se pudo ver a varios consejeros hablando con la presidenta, Lupe Murillo, con gesto visiblemente preocupado.

La plantilla, con el míster

Uno de los líderes del vestuario del Pontevedra, Churre, aseguró tras el partido contra el Arenteiro que “el equipo está al cien por cien con el cuerpo técnico”. El central marinense reconoce que “no están saliendo los resultados por ahora, pero va un mes de competición”. En este sentido, el defensa granate señala que “hay que ser positivos”, porque considera que “es cierto que van cinco partidos y aún no ganamos, pero no fuimos inferiores a ninguno de los rivales. Tenemos que corregir ciertos detalles para poder conseguir victorias y empezar una dinámica buena”.

Churre comentó también que “el cuerpo técnico tiene una idea que intentamos mostrar sobre el césped, que es salir con el balón jugado, tener posesión y ser dominadores de los partidos”.

próximo rival

El Pontevedra visitará el próximo domingo al Marino de Luanco, que actualmente se encuentra en mitad de tabla. El conjunto asturiano es décimo con seis puntos, dos más que los granates, después de haber encadenado dos victorias seguidas, la que logró en su último partido como local fue por 5-1 sobre el Ceares. El encuentro será a las 17.00 horas en el campo de Miramar.