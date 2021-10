El Pontevedra volvió a tropezar, esta vez con un empate en Pasarón ante el Arenteiro, y sigue sin conocer la victoria esta temporada. Gracias a Charles, que llegó al rescate para marcar dos goles en dos minutos, los granates evitaron un desastre mayor, pero cuatro puntos en las primeras cinco jornadas de liga es un bagaje demasiado pobre para un equipo teóricamente confeccionado para meterse en play off –e incluso para ser campeón, como se dijo en pretemporada–. Ángel Rodríguez sorprendió en el once inicial dando entrada a Martín Diz y dejando en el banquillo a dos piezas clave, Romay y Álex González. En una primera parte en la que los granates apenas inquietaron a su rival, empeñados en atacar por dentro sin aprovechar el potencial ofensivo que les dan Rufo y Charles en punta, el Arenteiro se puso 0-2 en menos de media hora. Con la entrada precisamente de Romay, Álex González y Oier en la segunda parte, el Pontevedra mostró una cara totalmente diferente y no solo logró igualar un encuentro que parecía perdido, sino que incluso estuvo muy cerca de ganar.

Después de un primer cuarto de hora sin nada reseñable en ninguna de las dos áreas, se produjo la primera aproximación del Pontevedra: llegada por la derecha, centro de Seoane y cabezazo de Charles algo forzado que se le fue alto. Solo cinco minutos después se adelantaría el Arenteiro, en jugada ensayada, en un córner lanzado por Álex Fernández. El exgranate puso un envío raso al punto de penalti donde Renan, tras liberarse de la marca de Araújo, remató de primeras y Cortés ni la vio por la acumulación de gente en el área.

Se oyeron entonces los primeros pitos, tímidos, desde las gradas de Pasarón. Intentó reaccionar el Pontevedra, pero tirando más de individualidades que de juego colectivo. Justo después de un córner lanzado por Rubio que Churre cabeceó muy desviado en el primer palo llegó el 0-2 para los de Fran Justo. Tras un robo de balón a Yelko Pino, el balón le cayó a Adri Castro, que sacó un potente disparo desde la frontal sin oposición de ninguno de los centrales; Cortés, pese a hacer una gran estirada, no pudo evitar que acabara en la red.

Las quejas y silbidos de la afición granate se hicieron entonces más fuertes, con un Pontevedra sin alternativas en ataque, tratando siempre de penetrar la defensa del Arenteiro por el centro, dejando prácticamente olvidadas las bandas. A cinco minutos del descanso, Rubio acarició el 1-2 con un disparo lejano que salió rozando el palo.

La defensa ourensana apenas sufría y el Arenteiro se encontraba realmente cómodo sobre el césped, hasta el punto de que pudo aumentar su ventaja en el tramo final de la primera parte en un remate de Adrián Cruz que atajó Cortés abajo.

En la reanudación, el portero granate empezó salvando un mano a mano con Eimil. Después, con las entradas de Romay, Oier, Álex y Miguel Román –que sustituyó a un lesionado Javi Rey–, el Pontevedra resucitó y mostró su mejor cara. En el minuto 66 avisó el conjunto local, en una falta desde la derecha que lanzó Oier y que Romay, tras controlar en el área, remató demasiado cruzado, pero Álex llegó a tocar la pelota en el segundo palo y el portero la paró milagrosamente.

Entonces, en dos minutos empató el Pontevedra con dos goles de Charles. El primero, en una falta desde la izquierda que lanzó Yelko y que el brasileño cabeceó a gol y el segundo, tras una llegada por la izquierda, en un pase raso de Yelko que el 18 solo tuvo que empujar en el área pequeña.

A partir de ahí, los granates se volcaron al ataque, pero les faltaba acierto. Las ocasiones más claras llegaron ya en el tiempo de descuento, en un remate de Álex González de primeras tras centro desde la derecha que el portero salvó con una gran estirada y, justo después, en un remate de cabeza de Yelko que se fue rozando el larguero.