Al Pontevedra se le empieza a agotar el margen de error y después del primer mes de competición, en el que solo ha conseguido tres empates y una derrota, necesita casi con urgencia la primera victoria de la temporada para poder empezar a escalar posiciones en la clasificación, en la que es tercero por la cola. Ángel Rodríguez se muestra tranquilo, pero la realidad es que la tensión rodea al equipo y su puesto empieza a ponerse en duda en el entorno del club. El encuentro de esta tarde contra el Arenteiro se presume, por tanto, decisivo para el futuro del conjunto granate, que llega al choque con la única duda de Brais Abelenda, que arrastra unas molestias en los isquiotibiales.

El técnico leonés se resistió a desvelar su plan para el partido de esta tarde, pero todo apunta a que repetirá con la pareja Charles-Rufo en punta de ataque, consciente de que a la afición de Pasarón le gusta ver a los dos delanteros sobre el césped porque suele significar que el Pontevedra apuesta por el juego ofensivo. Enfrente estará un Arenteiro con tres exgranates, Álex Fernández, Adrián Cruz y Álvaro Naveira; especialmente los dos primeros conocen bien lo que se vive en el viejo campo de O Burgo.

A nivel anímico, el entrenador del Pontevedra aseguró que el equipo está bien y que “el vestuario está unido”, aunque reconoció que tras el empate contra el Bergantiños, recibido en el tiempo de descuento, se vivieron situaciones tensas, como una discusión entre un futbolista y un directivo. “Los encontronazos los va a haber siempre en un equipo que es ganador. Después de empatar un partido en el 90 es imposible que llegue alguien y diga que está todo bien. Las cosas se dicen de otra manera. Alguien lo puede entender como un encontronazo, yo no. Yo lo entiendo como que todos intentamos remar para que esto salga adelante, evidentemente las cosas se dicen de una manera o de otra. Pero lo importante es el fondo y cómo se interpreta, para mí no ha pasado nada”, comentó dándole normalidad.

El técnico leonés confía en que la afición esté del lado del Pontevedra a pesar de los malos resultados del inicio de liga. “El aficionado tiene que sentirse como parte del Pontevedra, no como una parte aislada, porque aquí ganamos y perdemos todos. Yo, si fuese aficionado, vendría a animar al equipo y, evidentemente, si luego hay algo que no me gusta, mostraría mi descontento, pero sí que estaría muy cerca del futbolista. El jugador en casa necesita sentirse arropado y querido. Vamos a tirar para delante, pero todos juntos, afición y equipo”, finalizó.