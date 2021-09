Visiblemente enfadado por la derrota, pero tranquilo y analítico con lo que pasó sobre el campo, así se mostró Ángel Rodríguez tras el encuentro de ayer. El entrenador del Pontevedra fue claro al afirmar que “hemos regalado el partido. Hemos concedido dos goles que no debíamos conceder”, algo que parece ser la tónica habitual del conjunto granate en este inicio de temporada. Por eso, el míster leonés lanzó un mensaje a su plantilla: “Tenemos que hacer examen de conciencia y ver si los jugadores que vienen cometiendo errores de manera continuada deben estar o no en el once. Todo lo que no s ha pasado en contra es porque lo hemos provocado nosotros. Hacemos hincapié en el balón parado y seguimos encajando gol, hacemos hincapié en la concentración y los goles encajados siguen siendo faltas de concentración”.

En este sentido, el míster apuntó que “tendremos que mejorar y buscar alternativas para algunos puestos, los que estén mejor, que entren en el once y que jueguen. Lo que no puede ser es que sigamos alentando a los contrarios como lo estamos haciendo”.

El técnico se mostró disgustado con la expulsión de Álex González. “Es inevitable hablar de la expulsión; dejar al equipo con diez quedando 60 minutos es regalar mucho partido. Los compañeros tuvieron que hacer un esfuerzo extra que al final se nota”, comentó. Además, añadió que “si es justa o no quien lo va a decir es Álex. Si tengo una amarilla, y me la acaban de sacar hace un minuto, no puedo liarme con un contrario. Con 32 años que suceda esto, a mí me duele; a un chico de 19 años que sube con toda la ilusión se lo puedo permitir. Si ves que el árbitro es de cartulina fácil, tendrás que tener más cuidado, y más si ya tienes una amarilla”.

Sobre sus sensaciones, reconoció que “hay de todo. Estoy enormemente satisfecho por cómo se ha implicado el equipo en la segunda parte. Con once no habríamos perdido el partido. Estoy muy disgustado con que Álex haya dejado al equipo con diez y nos haya tocado remar el doble para no llegar al final”.

Además, comentó que “aquí gusta mucho que charles y Rufo jueguen juntos y van a tener su momento. El proceso de maduración del equipo tiene que seguir y una parte importante va a ser que ellos aparezcan”.