Otros dos puntos que se escapan

No solo no despejó dudas, sino que acrecentó las que se habían creado en la primera jornada de liga tras empatar contra el Compostela en Pasarón (1-1). El Pontevedra dejó escapar la victoria en el tiempo de descuento en su visita al Móstoles, después de remontar en solo cuatro minutos el 1-0 con el que el cuadro madrileño abrió el marcador en el minuto 25. Con Rufo en el banquillo de inicio, Ángel Rodríguez apostó por el mismo once que presentó el pasado fin de semana, fiel al sistema 4-1-4-1, con el único cambio de Rubio por Oier Calvillo. En los primeros compases del encuentro, el Pontevedra se encontró cómodo en ataque, pero la inseguridad en defensa le volvió a costar puntos en la segunda jornada de liga.