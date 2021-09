Charles o Rufo, la gran incógnita

Rufo vuelve a estar disponible para el Pontevedra después de haber cumplido sanción y con su regreso a una convocatoria llega la duda sobre el once que presentará mañana Ángel Rodríguez frente al Móstoles (12.00 horas). El técnico no alineó a los dos delanteros juntos en toda la pretemporada, pero esto podría cambiar en competición liguera, aunque no suelta prenda al respecto: “Si hay opciones de que jueguen juntos, me las guardo, y si no las hay, también”, bromeó antes de señalar que “lo que está claro es que quiero tener al mejor Rufo y al mejor Charles, porque con esto tendríamos al mejor Pontevedra. Vamos a ver si tenemos a los dos enchufados para que sean la solución en ataque y, por lo menos, que vayan haciendo goles y estén enchufados en cada partido para que nos vayan dando puntos”.