Cuenta atrás para el regreso del Pontevedra a la competición liguera. El equipo granate arrancará mañana el curso recibiendo al Compostela en Pasarón (18.00 horas), un derbi para el que los futbolistas están “preparados y concienciados de lo que ya toca; es una semana importante y es lo que estábamos esperando”, según señaló el entrenador, Ángel Rodríguez. El técnico podrá contar con todos sus hombres excepto Rufo, que deberá cumplir un partido de sanción tras haber visto la quinta amarilla en la última jornada de la temporada pasada. “Llegamos en un buen momento para competir 90 minutos con intensidad y esperemos que al final podamos llevarnos el partido, que es por lo que vamos a pelear desde el minuto uno”, afirmó el leonés.

Ángel Rodríguez señaló, además, que “tengo muy claro quién va a jugar y casi los cambios. Es un once que, si las cosas van como deben ir, creo que va a gustar al aficionado”. El técnico se refirió también a la baja sensible de Rufo, del que dijo que “está sancionado, tiene que esperar una semana más para pelear por el puesto. El que salga –en su lugar– tiene que hacerlo bien, ganarse el puesto y no ceder el sitio a nadie”. En este sentido, el entrenador granate afirmó que en pretemporada “todos se han ganado un sitio en el once, tengo 22 figuras, 22 futbolistas en los que confío plenamente y que tienen posibilidades de jugar”.

Además, el técnico se refirió concretamente a Martín Diz, “pichichi” del equipo este verano, del que dijo que “es un jugador que está mejorando mucho y tiene que seguir mejorando. Tendrá momentos de titular y momentos en los que tendrá que esperar, como todos”, porque, insistió, “creo que va a haber muchas rotaciones en este equipo”.

Derbi contra el Compos

Ángel Rodríguez reconoció que empezar ganando en Pasarón sería “clave y lo más bonito. Primer partido de liga y primera victoria sería lo ideal. Que todo fuese bien, que sea una comunión con la afición, que se vuelque con el equipo y que todo vaya así durante mucho tiempo y sea el devenir de la temporada, pero sabemos la temporada es muy larga y habrá momentos buenos y otros menos buenos. En esos menos buenos esperemos tener a la gente de nuestro lado y que nos eche una mano porque siempre hace falta”.

Sobre el rival de mañana, el técnico granate, aunque apuntó que “no quiero descubrir todo lo que sé del contrario, para esto soy bastante hermético”, comentó que “creo que es un equipo que va a seguir con la misma filosofía de juego. Me voy a encontrar un equipo que tiene buen manejo de balón y ellos se van a encontrar a otro con mucha intensidad, que tiene buen manejo de balón y que va a ir a por el partido desde el minuto uno. Tengo claro que va a ser un partido bonito”.

Como novedad con respecto a la temporada pasada, el banquillo local volverá a ser el más cercano al juez de línea, después de que Luisito decidiera cambiarlo por el más lejano. “Me gusta estar al lado del línea. Y no es lo mejor para mí, porque no suelo estar callado y en algunas decisiones que toman no estoy de acuerdo; a veces preferiría estar del otro lado, pero entiendo que ese tiene que ser nuestro banquillo”, explicó Ángel Rodríguez.

¿Fichaje de un mediocentro?

Por otra parte, el entrenador del Pontevedra se refirió a su petición de fichar un centrocampista que todavía no ha llegado. “Tenemos una ficha para cubrir en cualquier momento. No podemos precipitarnos y traer a un jugador al que el club no pueda llegar en el aspecto económico. Yo no tengo prisa, necesito un futbolista en esa posición y lo tendremos, si no es ahora, será más adelante”.