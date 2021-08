El Pontevedra busca, pero no encuentra. El mercado de fichajes está abierto y tanto Ángel Rodríguez, como Toni Otero, siguen oteando el horizonte con el objetivo de encontrar un nuevo jugador para el centro del campo. El club granate dispone de una ficha senior, y el entrenador tiene claro que sólo apostaran “por algo que mejore lo que ya tenemos en la cantera”

“No voy a hacer que el club gaste dinero, porque yo solo voy a poner a jugar a aquellos que tengan algo que marque la diferencia”, indicó Rodríguez. El técnico evitó decir que las negociaciones estuvieran totalmente estancadas, pero confirmó que el proceso “requiera de calma para cazar la mejor posibilidad”.

“Son días en los que no hay nada y, de repente, aparece un jugador, que entendemos no va a pensar en otro equipo que no sea el Pontevedra”, Así, parece que las intenciones del club granate pasarían por esperar a algunos de los descartes de 1RFEF. “Hay jugadores de 1 RFEF que aspiran a Segunda División y no van a entrar todos, van a caer a categorías inferiores como fichas de dominó. Hay que tener paciencia y mantener la calma, porque las últimas 48 horas del mercado de fichajes son siempre frenéticas y este año no va a ser menos”, estimó el entrenador.