Verducido acogió el Campeonato Provincial Infantil de piragüismo

El Complejo Deportivo David Cal, en el Embalse de Pontillón de Castro en Verducido, acogió el domingo el Campeonato Provincial Infantil de piragüismo individual sobre la distancia de 3000 metros, en el que participaron más de 200 deportistas pertenecientes a 19 equipos de la provincia. Las clasificaciones generales por equipos terminaron con el Club As Torres como ganador en la categoría masculina. Le acompañaron en el podio el Naval de Pontevedra y el Piragüismo Poio. Por el contrario, en la categoría femenina el Cofradía de Pescadores Portonovo se llevó la victoria por delante de Náutico Cobres y Náutico O Muiño. Los resultados individuales dejaron en la categoría infantil B a Sofía Parada del Piragüismo Cambados como vencedora en mujer Kayak. Le siguieron Karla Henriques (Kayak Tudense) y Eva García (Náutico Cobres). En kayak masculino Gael Bernal (Piragüismo Verducido) consiguió el triunfo, frente a sus inmediatos perseguidores Marcos González (Naval de Pontevedra) y Alexandre Míguez (Piragüismo Vilaboa). En la modalidad de canoa Daniel Davila se llevó la victoria, siendo la medalla de plata para Samuel Iglesias y la de bronce para Martín Otero, los tres del As Torres. En mujeres las tres primeras plazas fueron ocupadas por Marta Castiñeiras (As Torres), Silvia Gago ( O Muiño) y Uxía Álvarez (Náutico Pontecesures).