Examen para el once titular

El Pontevedra terminó la cuarta semana de trabajo de pretemporada para enfrentarse hoy al deportivo en Ordes a las 19.00 horas. Lo hace aflojando un poco el ritmo tras tres semanas de trabajo intensivo y evolucionando como equipo de menos a más.

El de hoy sin duda será una prueba de fuego para medirse de cara al inicio de temporada. Además el entrenador, Ángel Rodríguez, reconoció que en este partido los futbolistas se jugarán entrar o no en el once inicial. “Hay jugadores que quiero ver en determinadas posiciones y que me tienen que dar un rendimiento para obligarme a verlos en un once inicial”, explicó ayer en rueda de prensa. “Si fuera jugador tendría claro que si juego me tendría que entregar como si fuera un partido de competición para demostrar que quiero estar en el once”, dejó claro el técnico granate.

Rodríguez incitó además a sus jugadores a dar una cara mejor y más seria con respecto a los partidos anteriores, “acercándonos un poco a la competición”.

Del Deportivo subrayó que es un rival fuerte, “nos va a poner en apuros y espero que podamos hacer lo mismo. Quiero ver hasta dónde podemos llegar.”, insistió recordando que aún quedan dos semanas de trabajo por delante.

El técnico granate tiene claro el once inicial y con respecto a la dupla de Charles y Rufo se posicionó a favor de que todos los buenos jugadores pueden jugar juntos. “Hay sistemas que requieren más de un 9 que de dos. Estoy convencido de que ambos son complementarios y podrían jugar en cualquier momento juntos”, señaló.

El que tendrá seguro minutos hoy será Seoane que continúa recuperándose. El futbolista está teniendo buenas sensaciones, aunque ángel insiste en que no hay que forzar.

Sobre los canteranos el entrenador dejó ver que la intención es darles protagonismo y no fichar a sub23. “Hay jugadores que van a crecer mucho este año si están en la primera plantilla. Es fundamental que aquellos que tienen visión hacia el primer equipo estén en esa dinámica. Creo que hay 3 o 4 jugadores que tienen condiciones y veremos en los próximos meses”, asintió. En este sentido dejó claro que este perfiles tienen un proceso de adaptación y en ese proceso hay que asumir ciertos riesgos.

“Queda tiempo de mercado y no nos podemos equivocar”

Aún quedan dos semanas de mercado y el club granate tiene todavía una ficha sénior libre. En este sentido el entrenador has sido claro. “Le he pedido a Toni que no tenga prisa. Es una ficha que tenemos que cubrir bien. Tenemos alguna necesidad y hay que tener paciencia”, advierte. “Queda tiempo de mercado y no nos podemos equivocar. Es fundamental que el que venga sea un jugador consolidado que pueda marcar diferencias. Quiero gente en el mediocampo un 8, alguien que tenga ida y vuelta, que esté maduro en la categoría”, dejaba ver el técnico. Ángel pide un jugador importante, “no que venga a compartir el puesto a nadie. Mi intención es que viniese como jugador con mando y voz y voto dentro del campo”. El entrenador quiere a alguien con músculo, que no rehuya los contactos y gane los duelos en el medio del campo. “Creo que es algo que nos falta y nos vendría muy bien”.