El entrenador de Pontevedra CF, Ángel Rodríguez, calificó los dos encuentros de pretemporada disputados del pasado fin de semana como “un buen aprendizaje” y, a pesar de las derrotas, considera que el equipo granate “es competitivo”, excusando la falta de intensidad de la formación en la incorporación “de tantos jugadores jóvenes”.

El Pontevedra ha jugado ya tres partidos en lo que va de pretemporada. El primero, el pasado 1 de agosto frente al Estradense, que se saldó con una victoria a favor de los granates por 0 a 2 y en el que los de Rodríguez dejaron buenas sensaciones dominando el esférico. Sin embargo, el buen arranque se torció el pasado fin de semana. El sábado, los granates perdieron en la primera fase autonómica de la Copa Federación ante el Alondras, en un partido que, finalmente, hubo de decidirse en los penaltis, con resultado a favor de los del Morrazo (3-2). El domingo, el Trofeo Ciudad de Pontevedra se fue para Ferrol, después de que el conjunto verde se impusiera por 1 a 3 en el Estadio Municipal de Pasarón.

Así, Ángel Rodríguez achacó las derrotas al cansancio acumulado “no podemos jugar en 24 horas dos partidos porque estamos en pretemporada y la carga de minutos puede ser un retroceso en la mejora física de los jugadores. Lo ideal hubiese sido realizar un partido entre semana y otro a finales, así podríamos haber demostrado que éramos capaces de competir mucho mejor. Sin embargo, la situación no fue así, y yo tenía claro que no podía volver a sacar a jugadores que ya habían disputado 120 minutos”, indicó el preparador.

Por otro lado, Rodríguez se refirió a la juventud de los canteranos como condicionante en el partido. “Puede que el del fin de semana no hayamos visto al equipo más competitivo que tenemos, pero vamos a montar un buen once, que va a dar mucha guerra y alegrías”. El míster considera lógico que “mezclar gente tan joven con otras más mayor debilite al equipo, porque el Racing de Ferrol resultó un conjunto mucho más físico que el nuestro que, además de la superior categoría, lleva una semana más de rodaje”.

En su debut en Pasarón, el entrenador leonés, refirió “buenas sensaciones”. “He estado pendiente de fijarme mucho más en los jóvenes, quería saber cómo se comportaban porque son los que menos conozco y, aunque algunos deben mejorar en sus procesos, otros van marcando buenas pautas”. Ahora bien, el entrenador aclara que “aunque me encante poner a jugar a la gente joven, yo no regalo puestos. No busco la ovación de la afición y solo pondré a aquellos jugadores que realmente merezcan. Hay chicos que nos pueden aportar, pero se les debe dar tiempo, no hay que meterlos con calzador. Deben madurar e ir asentándose al equipo”.

El regreso de Romay

Ángel Rodríguez también tuvo buenas palabras para el regreso de Romay a los terrenos de juego. El coruñés sufrió una lesión la pasada campaña, concretamente un esguince de alto grado en la rodilla derecha con compromiso de ligamentos, que lo tuvo alejado de los terrenos de juego desde el 3 de diciembre de 2020.

Rodríguez relató que “es una alegría tanto para los aficionados, como para mi que un jugador de la calidad de Romay se encuentre bien y pueda disputar minutos”.

El técnico relató que “al final el partido la cara de Romay fue de pura felicidad” y bromeó con una entrada que recibió el jugador, a la que contestó “llevabas seis meses esperando esto, ahora no te quejes porque te den una patata” y a lo que Romay respondió riendo.

“Queremos tener el mejor Romay. Vamos a mimarlo para que nos pueda dar todo el fútbol que tiene”, concluyó Ángel Rodríguez.