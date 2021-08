Segunda derrota en dos días para el Pontevedra

Un tempranero gol de Héber Pena encarriló la cómoda victoria del Racing de Ferrol sobre el Pontevedra ayer, llevándose finalmente por un contundente 1-3 el Trofeo Ciudad de Pontevedra en su edición número 43. El fútbol volvía a Pasarón con el primer partido de los granates en casa esta pretemporada, pero los aficionados acabaron con una sensación agridulce, al presenciar la segunda derrota en dos días del equipo de Ángel Rodríguez, que el sábado ya quedó apeado de la Copa Federación tras perder en la tanda de penaltis contra el Alondras cangués, aunque también pudieron disfrutar de las nuevas caras del proyecto granate en el estadio de O Burgo, que dejaron algún detalle suelto al que la hinchada se aferrará para ilusionarse este curso.

Joselu –de penalti– al filo del descanso y David Rodríguez al inicio de la segunda parte dejaban prácticamente sentenciado el encuentro. El resultado lo maquilló el joven Valentín Jaichenko, autor del tanto local.

Apuesta por la cantera

Al tiempo que reconoció que jugar “dos partidos en menos de 24 horas se hace complicado”, el entrenador del Pontevedra destacó que estos encuentros le sirven para sacar algunas conclusiones ya: “Acabas viendo quién tiene esos esfuerzos de más, quién es más competitivo, ves a los chicos competir ante un rival de superior categoría... te quedas con muchas cosas, muchas buenas”, comentó Ángel Rodríguez, que añadió que, además, “hacer tantos cambios me da la posibilidad de conocer más a la gente que viene de abajo”.

Con respecto a los canteranos, el técnico afirmó que “tenemos claro que queremos trabajar con la cantera, soy el primero que va a apostar por ellos y hay chicos que vienen empujando fuerte, pero es evidente que esto no es abrir una puerta y sacar tres figuras; tenemos que cimentarlo, es un año tras otro, tiene que ser una pelea constante del club para sacar a gente de abajo. Todos los años no van a salir jugadores, porque no salen ni en las mejores canteras de España, pero si trabajamos bien y apostamos por ellos tendremos muchas más opciones. Estoy contento con todos, con el rendimiento de cada uno de ellos y sé las posibilidades que tienen y lo que pueden aportar”.