Un equipo de barrio que da el salto a Europa

El Tenis de Mesa no deja de crecer. Puede que no se trate de uno de los clubes con más años de historia en Pontevedra, al menos, por el momento, pero lo que sí puede afirmarse sin miedo al equívoco es que el Club Tenis de Mesa Monte Porreiro está destinado a convertirse en leyenda. Y es que no sólo la ambición, el talento y el esfuerzo mueven a estos deportistas pontevedreses, sino que, además, los números les acompañan. Desde la humildad y a lomos de su cantera, este joven equipo del barrio pontevedrés de Monte Porreiro confirma ahora su participación en la ETTU European Cup, la máxima competición continental del tenis de mesa.

“Hoy es un día emocionante, que quedará para la historia”. Con estas palabras, y visiblemente emocionado, el director deportivo del CTM Monte Porreiro, Nando Álvarez, hizo pública la participación del equipo sénior Visit Pontevedra en su primera competición europea. Y es que, según el técnico, “la vida siempre te la devuelve”; ya que el CTM Monte Porreiro tuvo que renunciar la pasada campaña al torneo, “a pesar de habernos clasificado directamente con nuestro quinto puesto en la Superdivisión”, máxima categoría nacional. El desengaño para el club pontevedrés llegó cuando la Federación les comunicó su descalificación, “de forma un tanto injusta”, al no haber disputado la Copa del Rey del año 2020, un requisito indiscutible para el ente federativo.

Se dice que la vida da muchas vueltas, y tanto es así que este año “no conseguimos el ascenso directo en la liga, pero el hecho de que dos equipos perdieran sus plazas con motivo de su no participación en la Copa, nos da el premio que obtuvimos la temporada anterior”. Y es que la hazaña de estos maestros de las raquetas no fue para menos. Los pupilos de Nando Álvarez no solo participaron en la Copa, sino que se alzaron con el subcampeonato, sumando su primer metal de plata y entrando de lleno en los libros de historia del deporte pontevedrés.

“Queremos llevar el nombre de Monte Porreiro por todo el continente”, afirmó Álvarez que, además, anunció la incorporación de dos nuevos jugadores para el primer equipo: Miguel Ángel Vilchez e Ilya Isakov. “Miguel es jugador de la selección española que nos hace especial ilusión anunciar. Desde el segundo uno ha querido formar parte de nuestro proyecto, rechazando ofertas mucho mayores”, explicó. Mientras que, del jugador ruso, Ilya Isakow, destacó “su polivalencia y juventud”, así como su gran proyección y resultados a nivel europeo. Para Nando Álvarez se trata de dos piezas claves “que van a reforzar nuestro equipo en una temporada que se prevé muy larga y dura”.

Los representantes del CTM Monte Porreiro estuvieron acompañados en la sala de prensa del Concello por el diputado de Deportes, Gorka Gómez y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Gómez puso a disposición del club las instalaciones deportivas del Príncipe Felipe para albergar la fase de grupos de la ETTU Cup. Una decisión que dependerá de los organizadores del europeo “que ya han recibido el dossier técnico”.