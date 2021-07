El embalse de Pontillón do Castro volverá a ser escenario este fin de semana de un espectáculo de velocidad y potencia en el que se darán cita los talentos emergentes del piragüismo autonómico. Un total de 656 embarcaciones pertenecientes a 69 clubes de la comunidad participarán entre mañana, sábado, y el domingo en el Campeonato Gallego de Sprint de piragüismo par alas categorías infantil y cadete, organizado por la Concellería de Deportes y la Federación Gallega de Piragüismo, en colaboración con la Xunta de Galicia.

El evento contará con muchos más deportistas que el campeonato de 2020. En concreto, según preciso el concejal de Deportes, Tino Fernández, “hai 363 embarcacións de 35 clubs inscritas en categoría Infantil (71 máis que na anterior edición) e 293 embarcacións de 34 clubs en categoría Cadete (61 máis)”. “Mediranse en contrarreloxos e probas finais, o sábado 3, entre as 9:30 e as 19:20 horas, os deportistas de categoría Infantil, e o domingo 4, das 9:00 ás 15:05 horas, os de categoría Cadete”, indicó el edil socialista.

El teniente de alcalde destacó que “este ano, como outros, pero este aínda máis, o piragüismo está sendo un dos grandes protagonistas do deporte na nosa cidade, afortunadamente ademais con moitos éxitos”. Tal y como apuntó, “hai uns días no Campionato de Europa Júnior e Sub 23 celebrado en Poznan, o piragüismo pontevedrés acadou unha medalla de ouro, unha de prata e dúas de bronce e esta fin de semana temos novamente en Pontevedra este Campionato Galego de Sprint Infantil e Cadete, unha proba que afonda nesa implicación e colaboración existente entre Concello e Federación Galega de Piragüismo e que agardamos que sirva como laboratorio de futuras competicións que van vir á nosa cidade ao longo deste mes e do de agosto”.