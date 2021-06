El de junio está siendo un mes de salidas más que de llegadas para el Pontevedra CF. En los últimos días se confirmaron los fichajes de Jorge Fernández por el Zamora y de Imanol García por el Alcoyano y ayer fue Adrián Cruz el que se despidió de la entidad granate, al no haber recibido una oferta de renovación.

“Toca decir adiós al club al que más cariño le tengo desde que me dedico a este deporte. Fue el que me dio la oportunidad de empezar a ser profesional y hace dos años, cuando volví, fue el contrato que más alegría me causó firmar de mi carrera”, comienza el mensaje que envió el centrocampista a través de sus redes sociales. “Al final este sector es así y no todo depende de ti, me hubiese encantado seguir en esta familia el máximo número de años posible, porque siempre que estuve aquí sentí que esta era mi casa”.

Adrián Cruz, que se convierte así en la sexta salida del Pontevedra este verano, quiso agradecer a “todo lo que engloba la entidad” y en especial a la afición todo su apoyo. “Aunque no haya estado a mi mejor nivel, siempre me sentí arropado en el campo. Me sentiré orgulloso de haber vestido esta camiseta de por vida y siempre me alegraré de las victorias del Pontevedra”, finalizó.