El Centro Deportivo Rías do Sur de Pontevedra acogió el fin de semana el Campeonato Galego Alevín de Verán de Natación, en el que se dieron cita decenas de deportistas de toda la comunidad gallega.

El Club Natación Galaico se proclamó campeón gallego alevín de verano en esta edición.

En la clasificación femenina el ganador fue también el Club Natación Galaico y el ganador de la clasificación masculina fue el Club Natación Ferrol.

En mejores marcas batidas destaca Diego Suárez Martínez, del Sporting C. Casino MMG, de 13 años, en 100 espalda con 1:08.03.

Los equipos que lideraron las clasificaciones totales tras dos días de competición son el C. N. Galaico con 275,00 en primer lugar, el C. N. Ferrol con 251,00 en segudo y el C. N. Vigo Rías Baixas con 195,00 y tercer puesto.