El Marín Fútbol Sala se lo juega todo mañana en la pista de Elche frente al Juventut a las 18.30 en la fase final del play off a Primera División. Lo hacen “con la moral por las nubes” tras el partido del pasado domingo y con la máxima confianza en lo que puede ser un día histórico.

El entrenador, Raúl Jiménez, sabe que se lo juegan todo y que cualquier detalle puede ser vital para el desenlace del partido. A las puertas de la gloria hace balance un año de parones constantes en la competición que ahora “se nos está compensando y viendo donde estamos nos sentimos unas privilegiadas”.

Del Juventut destaca su paso por la liga, donde ha “arrasado”. “Prácticamente han ganado todo. Me gustan porque manejan varias formas de juego, tienen pívot fuertes y me espero un partido muy competitivo”, alienta. Para este encuentro no podrá contar con Alicia, que se lesionó de la rodilla el pasado miércoles, aunque viajará hoy con el resto del equipo. La única que no podrá estar será Suki.

El técnico sabe que la concentración será vital, pero no quiere agobiar a la plantilla con ello “porque ya saben la importancia que tiene este partido, saben que esta oportunidad no se da todos los años y quizás es la última para muchas de ellas y hay aprovecharla”.

¿Qué supone para el equipo ascender? Todo. Jiménez recuerda que las jugadoras son “niñas que empezaron a jugar por los colegios de Pontevedra y por las aldeas de la provincia. Ahora se ven con una oportunidad que no han tenido nunca de poder disfrutar de la Primera División, llevan muchos años viajando con sus padres, casi gratis y sería un reconocimiento”.