Toni Otero llega “con la ilusión de volver a casa”

La presidenta habló de un regreso “a casa para dirigir la estrategia deportiva de las próximas temporadas”, pero rápidamente aclararon que no hay ataduras ni un horizonte lejano. “Soy una persona que necesita que la gente crea en él, que haya una voluntad de que esté aquí. En el momento en que alguno no esté conforme con la voluntad del otro creo que es mejor salir. Yo no vengo aquí a ganar dinero. Vengo a ayudar. No hay una vinculación temporal porque no se trata de eso”, aclaró Otero.

El nuevo director deportivo, que confirmó no haber realizado negociaciones antes del pasado jueves, reconoció que este ha sido un año complicado. “Los objetivos se quedaron a medias, porque siempre hay objetivos que se cumplen y esperemos empezar, no desde cero, porque hay un trabajo bien hecho y lo que intentaremos es incorporar cosas desde la experiencia y aportar un poco de frescura”, añadió.

Reincidió en que “esto es como una vuelta a casa” y en su ilusión por un club que estaba haciendo un buen trabajo. “Mi ambición es ayudar. Quiero ayudar y ser feliz, y la felicidad se encuentra en casa y yo he trabajado como jugador, he sido capitán y me hace mucha ilusión volver, ver gente conocida y aportar y ayudar”, recordó.

Otero espera poder tener “objetivos ambiciosos” pero no tiene ninguna prisa en cuanto a comenzar a hacer movimientos, ni con los jugadores ni con el entrenador. “Hay opciones con todos, conversaciones con muchos... Ya veremos qué pasa”, comentó sobre el puesto de Luisito.

Sobre la plantilla confirmó que los cinco jugadores con contrato (Rufo, Charles, Álex González, Romay y Oier) “son buenos nombres para empezar y se planificará a partir de ahí”. “La plantilla será lo mejor posible en las mejores condiciones, entendiendo en la categoría que se está. Aún está por determinar cómo va a quedar el tema económico, pero no solo nosotros, estamos todos igual”, apuntó preguntándose qué se va a ofrecer en la liga Pro y qué en esta”. Pese a no querer adelantar nada,

Sobre los grupos de competición, aún sin determinar, no tiene preferencias y cree “que van a pasar dos o tres años hasta que se reestabilice realmente estas categorías porque se han quedado abajo equipos tremendamente fuertes”, como el Pontevedra. Por ello “el problema es que hay mucha gente pensando como nosotros ahora, diciendo que nuestro objetivo es este y tenemos que llegar mínimo primero a la Pro”. Pese a no querer adelantar nada y no haberse reunido aún con los jugadores, el Pontevedra lleva días trabajando en la confección de la plantilla y ya habido contactos con algunos futbolistas, como Josiño, del Compostela.

En este sentido reconoció que tiene sus ideas, “pero soy una persona que trabaja en equipo y a partir de ahí que todo el mundo aporte y sacar un consenso de ideas para desarrollar. Que se cree un grupo fuerte y lo que decidamos lo vamos a decidir como club, Toni Otero no va a decidir nada”.

Adelantó además que “va a ser un año complicado, con un objetivo claro, pero vamos a intentar sumar todos para que al final de la temporada lo consigamos”. En su presentación dejó clara la confianza en Murillo, a quien conoció como consejera en su etapa como jugador y en Feáns: “Tengo una confianza con él muy grande porque somos amigos, independientemente de todo”, dejando claro que la negociación fue sencilla.

Además Otero dejó más que clara su intención de apostar por el filial “hay que unir primer equipo con cantera, es importantísimo que este todo relacionado”, así como la importancia de unir a al club con la afición.

“Hay que valorar cómo estaba este club y cómo está”

Para Toni Otero volver al Pontevedra es “un paso adelante”. “El Pontevedra es un club con unas posibilidades tremendas, con un trabajo detrás laborioso. Ellos saben las dificultades, hay que valorar cómo estaba este club y cómo está y la experiencia y el olfato me dicen que se ha trabajado mucho”, defendió el nuevo director deportivo en su primer día. “A veces el trabajo no se valora porque solo se valora lo que pasa fuera y eso quizás sea un poco injusto porque desde la dirección o la presidencia no se meten los goles y la valoración es hacia aquí. Puedes hacer un esfuerzo grandísimo, el mejor equipo de la categoría, un presupuesto brutal y al final las cosas no salen”, defendió alabando que la de esta temporada “era una plantilla increíble”.