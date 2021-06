Unos torneos para la igualdad y la inclusión

El pabellón de Príncipe Felipe acogerá el próximo fin de semana los campeonatos gallegos de tenis de mesa para las categorías prebenjamín, alevín, infantil y sub 23 y para personas con diversidad funcional. La cita, que fue presentada ayer en el Pazo Provincial, estará organizada por el Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro y contará con un estricto protocolo antiCOVID.

El presidente de la Federación Gallega, José Luís Cabaleiro, apuntó que estos campeonatos “van poñer o broche final a unha temporada atípica, ilusionante e na que con moito esforzo conseguimos, investindo en seguridade, dar a coñecer que o tenis de mesa é un deporte seguro”. Cabaleiro presentó también el nuevo logotipo de la Federación, que sustituye al que se llevaba empleando desde 1988, y lo definió como “integrador, moderno e novidoso”.

El director deportivo del CTM Monte Porreiro, Nando Álvarez, subrayó que “o tenis de mesa é un dos deportes máis integradores do mundo xa que non hai moitos deportes nos que as ligas territoriais sexan mixtas, non importe a idade das persoas xogadoras e as persoas con diversidade funcional participen en igualdade de condicións”.

A la presentación también acudió la capitana del equipo de División de Honor femenina, Noa Bernárdez, que habló de su experiencia personal en diversos deportes y afirmó que “o tenis de mesa é o deporte con máis igualdade, tanto de xénero coma de idade”.

El diputado de Deportes, Gorka Gómez, aprovechó la ocasión para subrayar los éxitos del deporte pontevedrés el pasado fin de semana en varias disciplinas y habló también de la necesidad de fomentar el deporte femenino, tachando de “escandalosa” la brecha salarial que existe en muchas disciplinas.