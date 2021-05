“Lo mal que lo pasamos solo lo sabemos nosotros. Para mí es un alivio enorme”, reconoció Luisito al término del partido de ayer contra el Oviedo B. El entrenador del Pontevedra estaba muy emocionado y no pudo contener las lágrimas al recordar lo mal que lo está pasando en los últimos meses por su problema de salud. El míster de Teo sufrió un trombo en un brazo a finales de febrero y le ha estado dando problemas todo este tiempo.

“Si llego a descender con el Pontevedra no habría entrenado más. Sabía lo que arriesgué viniendo aquí, pero no podía decirle que no al club. Me mató el problema de salud, lo pasé muy mal”, afirmaba Luisito poco antes de romper a llorar. “Ahora lo único que quiero es descansar. La vacuna (fue vacunado el sábado) me acabó de fundir y lo pasé muy mal, estoy agotado”, añadió, para después recordar que “costó muchísimo ascender de Tercera, para mí descender era como pegarme un tiro en la cabeza”.

El entrenador del Pontevedra aseguró estar “contento por la gente que rodea al club, por el consejo de administración, por la presidenta, por la afición, que hay que darle mil gracias por lo bien que se portaron, y por los chavales, que demostraron que no son tan malos como parecía”. En este sentido, recordó que la estructura de competición de esta temporada fue “una estafa al fútbol” y que perjudicó a los granates. “Las cartas estaban muy marcadas desde el principio y el Pontevedra fue uno de los más perjudicados con este formato. Hay que recuperar fuerzas y de lo último que quiero hablar es de fútbol”.

Luisito señaló que “a partir de hoy se puede construir un Pontevedra muy grande”, pero no quiso hablar de su futuro: “Esa pregunta no es para mí, es para la presidenta y el consejo”.

Sobre el partido en sí, el técnico granate destacó que “el equipo salió muy enchufado, sobre todo en la segunda parte, estuvo a muy buen nivel” y reconoció que el gol de Jorge fue muy importante porque hasta entonces “estábamos algo tensos”.

Luisito considera que al equipo le pasó factura principalmente “la falta de finalización” y apuntó que con los puntos que se han logrado desde que él llegó al banquillo, “en una liga de 38 jornadas estaríamos en play off, pero este formato fue así”.

“Si llego a descender con el Pontevedra no habría entrenado más”