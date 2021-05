Luisito: “Vale el empate, pero hay que ganar”

“Ellos saben perfectamente lo que nos jugamos, poco tienes que motivar, si no te motivas con estos partidos es imposible. Van a ser 90 minutos en los que vas a morir, pero lo que hay que hacer es jugar al fútbol”, señala Luisito, que apunta que “tenemos que estar un poco acertados. La dichosa fortuna, que yo soy de los que pienso que hay que buscarla, pero desde que estoy aquí yo creo que no hay en España un equipo que generara tantas ocasiones de gol como nosotros y que reciba tan poco premio, pero el fútbol tiene estas cosas”.

La dichosa fortuna, que yo soy de los que pienso que hay que buscarla, pero desde que estoy aquí yo creo que no hay en España un equipo que generara tantas ocasiones de gol como nosotros y que reciba tan poco premio.

El entrenador de Teo lo tiene claro: “Vale el empate, pero hay que ganar. No sé plantear un partido a no ganar. Sé lo que tengo que hacer para ganar, pero para empatar no. Nunca fue mi mentalidad salir a un campo a empatar, es imposible, los futbolistas me conocen y creo que se darían cuenta del miedo que tendría. Voy a sacar un equipo para ganar, el mejor once que tenga, porque no vamos a reservar nada, todos tenemos que dar nuestra mejor versión”.

Luisito comentó la calidad de la plantilla del Oviedo B, pero recalcó que “si a un partido le vamos a tener miedo, estamos muertos. Tenemos que jugar como sabemos, respetando mucho al rival, pero es un partido a vida o muerte, no hay más”.

La venta de entradas y la entrega de invitaciones avanza a muy buen ritmo y se espera ver un gran ambiente mañana en Pasarón, pudiendo llegarse incluso al límite de aforo de 3.000 espectadores. En este sentido, Luisito cree que el público “se va a portar bien, no le podemos decir absolutamente nada, todo lo contrario. La afición siempre tuvo un comportamiento de diez y tiene todo el derecho del mundo a expresarse como quiera”.

Además de los contratiempos deportivos, esta temporada ha sido dura para Luisito al haber sufrido un trombo en un brazo. “Llevo tres meses muy mal por el tema de mi salud, lo estoy pasando muy mal. Mi visión de la vida hace tres meses que cambió mucho. Un jueves estaba perfecto a las diez de la noche y a las doce estaba casi más muerto que vivo. Así que yo vivo solo el presente. Vine aquí sabiendo lo que había y arriesgando lo que arriesgué. El Pontevedra para mí significa mucho y arriesgué, no sé si me saldrá bien o mal, pero tengo la conciencia tranquila”, asegura.

Si en vez de ser el Pontevedra fuera otro equipo, en la situación de salud que pasé, no hubiese seguido de entrenador

En este sentido, el técnico confiesa que “si en vez de ser el Pontevedra fuera otro equipo, en la situación de salud que pasé, no hubiese seguido de entrenador, porque arriesgué mucho mi salud. Ahora, poco a poco, lo estoy superando, me queda un camino muy largo que recorrer, mañana (por hoy) me vacunan, no sé cómo voy a estar el domingo, pero que la gente tenga plena seguridad de que ahí voy a estar, así esté muerto. Hay gente que me dice que estoy loco, pues en este aspecto reconozco que sí”.

Luisito analizó así la situación del Pontevedra: “El domingo se acaba y espero que sea con final feliz. En una liga de 38 jornadas acabaríamos arriba, pero a 18 y que cuando yo llegué faltaba muy poco, el mínimo error penaliza mucho. Esto es una estafa al fútbol. Pero es la realidad y lo sabíamos a principio de temporada. Si hubiésemos ganado esos dos primeros partidos en casa estaríamos en otra situación”.