“Vamos a ir a muerte a ganar”

“Las expectativas eran otras”, reconoce Cortés, pero señala que “nos queda una final y tenemos que ir a muerte a ganar, es lo único que nos queda para darle aunque sea esa pequeña alegría a la afición, que creo que se lo merece”. El portero madrileño ve al vestuario animado pese a la complicada situación que atraviesa. “El equipo está bien, sigue trabajando bien; cada jugador está tocado, porque al final luchar por un objetivo diferente al inicial es duro, pero el equipo está unido, no hay reproches de absolutamente nada. Sabemos lo que hay que hacer el domingo. El equipo es uno, rema todo el mundo, no hay nadie que se haya bajado del barco”, aseguró.

Con las entradas a precios populares (cinco euros para cualquier grada e invitaciones gratuitas para los menores), se espera que Pasarón registre el mejor ambiente de la temporada. El límite de aforo está en 3.000 espectadores y el club confía en que se llegue a esa cifra o, al menos, quedarse cerca.

Álvaro Cortés cree que esta presencia de aficionados será positiva para el equipo y que no supondrá una presión extra. “La afición que tiene Pontevedra es tan buena que, aunque se esté peleando por lo que se está peleando, en cuanto tenemos un córner o una ocasión, se levanta, anima... Es difícil para ellos y lo entendemos, somos los primeros que entendemos a la afición, pero no he estado en ningún sitio en el que vayan mal las cosas y la gente se vuelque y esté contigo como aquí”, señala el portero, que por eso “creo que va a ser positivo, porque el equipo sabe lo que tiene que hacer, vamos a salir a ganar. La afición va a estar más para ayudar que para restar”.

Cortés no quiso hablar de su futuro “porque lo único que quiero es conseguir el objetivo y luego ya habrá tiempo para sentarse a hablar y tomar decisiones, pero ahora no es el momento. Si no nos estuviésemos jugando nada... pero jugándonos la vida, no quiero que me llegue información de un lado u otro, solo quiero estar centrado en el partido para ganar”.