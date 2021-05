Luisito estaba muy enfadado ayer tras ver como los locales habían empatado el partido y los dejaban en una posición muy ajustada de cara a la última jornada. “Yo creo que lo visteis todos, era un partido de ganar 0-8, pero no es normal, no es normal. Cuando vas fuera de casa y fallas la cantidad de ocasiones que fallamos hoy, lo más probable es que pierdas. Yo creo que es imperdonable un equipo que nos estamos jugando todo, nos estamos jugando la vida, ganando 0-2 fuera te meten un gol en una contra, de un centro lateral me rematan otra de segundo balón y de chilena, es imperdonable”, se repetía el técnico cabreado.

“No es normal la cantidad de ocasiones de gol que fallamos. De poder ganar de goleada a acabar pidiendo la hora... hasta después de que nos hayan empatado Rufo ha fallado un gol de cabeza con el portero batido”, añadió.

El técnico del Pontevedra lamentaba lo sucedido y comentaba que “nos toca sufrir y ahora no nos queda otra que ganarle al Oviedo el domingo”.

“Evidentemente jugando así siempre vas a estar más cerca de ganar que de perder, pero solo nos queda un partido de 90 minutos que tenemos que ganar, no hay más. Si generamos la cantidad de ocasiones que generamos hoy no vamos a tener la desgracia que tuvimos hoy, porque no se puede fallar tanto como fallamos nosotros hoy aquí, es imposible, pero es lo que nos está pasando, al menos desde que yo estoy de entrenador”, reconoció.

Lo que no creía Luisito es que los suyos se hubiesen relajado en exceso tras el 0-2. “El equipo estaba muy activado, lo que fue es una falta de concentración tremenda. Es imperdonable que me marquen en una contra un jugador libre de marca, con un balón al segundo palo... teníamos que tratar de estar bien posicionados porque hicimos un partido muy bueno, es muy difícil generarle tantas ocasiones de gol a este equipo... no hay excusas”.

“Ahora solo nos queda preparar bien el partido el domingo, que es o ellos o nosotros. Sabemos que ganando nos mantenemos, lo que hay ahora es que trabajar y que el domingo estén con balón como estuvimos hoy, pero sin balón tenemos que mejorar para el domingo, si no si que vamos apañados”, sentenció el técnico granate.