Penúltima parada hacia la salvación

A solo dos jornadas de que termine la segunda fase de competición para el Pontevedra todo puede pasar. Dos partidos los que quedan que son dos autenticas finales. Ganar. Esa es la única opción que tiene el conjunto granate para asegurarse la permanencia en la categoría. Con esa convicción se enfrenta hoy al Lealtad de Villaviciosa (12 horas en Las Callejas) que ya está matemáticamente descendido. Eso, sin embargo, no hace que el reto sea menos complejo. Luisito se enfrenta a un campo complejo y a un equipo, que pese a las bajas, tiene futbolistas de gran envergadura.

Un rival que sabe bien a qué juega y que “maniató” a los granates en su visita a Pasarón. “Tenemos que demostrar que los necesitados somos nosotros. Quien se juega la vida, somos nosotros”, recuerda Luisito, convencido de que la plantilla va a dar el nivel que han dado hasta ahora, “y no el del último domingo en la segunda parte”. Esa mala imagen que provocó abucheos en la afición es para Luisito un plus para querer ganar. “A veces, por mucha experiencia que tengas, la situación puede con uno”, explica en este sentido dejando claro que entiende a la afición.

“En estos dos partidos nos jugamos todo y quiero ganar. Tenemos que ir a ganar, no a empatar, ni a ver que pasa. No nos queda otra. Se nos tiene que ir la vida en este partido. Tenemos que llegar y comernos el campo. En esto partidos se tienen que notar los futbolistas de peso”, reivindica el entrenador granate. Y es que, como reconoce, de ganar al Lealtad darían “un paso gigante para mantener la categoría”. El equipo va segundo, con una clasificación muy apretaba donde ni si quiera el tercer puesto te asegura no descender.

Luisito afronta un partido más sin Adrián Cruz, lesionado, y con Charles tocado. El delantero no entrena con el equipo desde el miércoles y su entrada en la convocatoria va a ser una decisión de última hora según las pruebas médicas, aunque lo más probable es que no esté. Tampoco estará Pitu, que cumple sanción. Sí están Churre, que será una apuesta segura para el once inicial y Álex González, que tuvo molestias esta semana. También Pacheco e Iñaki, que viajan con el primer equipo al no jugar el filial. Entre las bajas del Lealtad destacan Juan López o René Pérez por sanción.

Con todo, Luisito ve bien al equipo técnicamente para esta nueva final. Toca mantener la cabeza fría, olvidad la ansiedad y salir a defender la categoría con todas.