Los planes se le complican en la recta final de la competición al Pontevedra. En las penúltima batallas por salvar la competición, la sombra de las bajas vuelve a sobrevolar la plantilla de Luisito, esta ves sobre uno de los hombres más importantes en los últimos partidos: Charles.

El brasileño se quejó en el entreno del pasado miércoles de un problema en la rodilla y no ha vuelto a entrenar con el equipo en toda la semana. Con todas, en el día de hoy se le hará una prueba para decidir si viaja o no, aunque parece poco probable. Por otro lado Álex González también presentó algunas molestias, aunque ha entrenado a mejor ritmo en los últimos días.

La baja del delantero se sumaría a la de Adrián Cruz y el técnico reconoce que “evidentemente no es lo mismo que juegue Charles a que lo haga otro futbolista. Son características totalmente diferentes y tengo dos planes para preparar”.

Lo bueno, eso sí, es que el filial no juega, por lo que viajarán Pacheco e Iñaki. El partido de mañana, a las 12 horas, ante el Lealtad de Villaviciosa, es un encuentro cuanto menos complicado. Aunque el rival llega sin opciones puede ser muy peligroso y Luisito tiene claro que “Tenemos que hacerle ver al Lealtad que nos jugamos la vida, Estoy convencido que el equipo va a dar el nivel que dio hasta ahora ay no el que de la segunda parte del Sporting”. Y es que sumar será vital para no desengancharse de la clasificación de cara al último partido.