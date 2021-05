Para Luisito, la derrota de su equipo ayer fue merecida “porque la provocamos nosotros mismos, por impotencia”. El técnico cree que “la responsabilidad atenazó a los futbolistas” y quiso asumir la presión asegurando que “el culpable –de la derrota– soy yo. En esta liga tan corta, fallas y te penaliza mucho. Hay que apechugar, agachar las orejas y trabajar, trabajar y trabajar”.

El técnico de Teo tiene claro que “hay que pelear hasta el final, es mi manera de ser” y saca una lectura positiva: “Dependemos de nosotros mismos, es la única suerte que tenemos”. El técnico reconoció que la moral del vestuario estaba tocada. “Hay que levantar a los futbolistas, echarme a mí toda la culpa y luchar hasta el final”, repitió Luisito, que cree que el equipo acusó la presión.

Además, Luisito, visiblemente afectado por la derrota, insistió en que “hay que pedirle perdón a la gente, sobre todo por la segunda parte” y en que “en el fútbol nos queda seguir trabajando e ir a Lealtad a ganar y jugárnoslo todo aquí ante el Oviedo. Ganándole aquí al Oviedo ya está, pero hay que ganar, hablar no vale para nada. Independientemente del resultado de Lealtad, nos lo vamos a jugar todo aquí ante el Oviedo”.

Sobre el partido, el entrenador del Pontevedra reiteró que “le regalamos nosotros las ocasiones, fueron pérdidas nuestras” y lamentó que, tras encajar gol muy pronto, “hicimos lo más difícil –en referencia al empate de Rufo–, porque empezamos muy mal”.

El míster de Teo explicó su planteamiento de partido: “Puse tres centrales para tener un tres contra dos contra ellos y sacar mejor el balón y en la segunda parte, no me explico por qué, no tuvimos el balón”, comentó Luisito, que señaló que “estuvimos muy mal y muy imprecisos. Estoy sorprendido, porque los veo entrenar, se matan y tienen una predisposición tremenda”.

Sobre el fallo de Imanol que costó la derrota, el entrenador comentó que “no he hablado con él. Cometió un error grave, gravísimo, pero sería muy injusto echarle la culpa a Imanol cuando hubo muchos más errores”.

De hecho, Luisito reconoció que, en el descanso, tras corregir algunas cosas, el equipo estaba tranquilo y “pensé que íbamos a pasar por encima”.

El encuentro ya empezó con contratiempo, pues Adrián Cruz, con una rotura de fibras, no pudo participar y se perderá lo que queda de temporada.