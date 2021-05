Unos 50 skaters de toda la Comunidad se preparan para "volar" y sorprender con sus mejores trucos en la tercera prueba del Circuito Gallego Júnior de Skate, que se celebrará en Pontevedra el sábado 22 de mayo. El evento, organizado por la Escola de Skate Urban Culture Factory en colaboración con la Concellería de Deportes y la Federación Gallega de Patinaje, con el apoyo de la Diputación, se desarrollará sin público, en la modalidad de rampa, en las instalaciones que la escuela tiene en el número 44 de la avenida de As Corvaceiras, en horario de 12.00 a 20.00 horas.

Entre los talentos que se darán cita en esta prueba del Circuito Gallego destacan los nombres de los coruñeses Valentina Planes (cuarta en el último Campeonato de España), Luis Cabarcos, Luis Martínez y Lucía Couñago, el gondomareño Samuel Piñeiro, el guardense Nico Romar y los pontevedreses Xan Escudero y Marta Calvo. Según explica Toño Escudero, de la Urban Culture Factory, “as competicións realizaranse en categorías de Iniciación (mixta), Medio (masculina e feminina) e Amateur (masculina e feminina) e para realizar a inscrición será necesario contar con licencia federativa de competición”. Los clubes podrán inscribir a sus deportistas y obtener más información a través de la dirección de correo electrónico urbanculturefactory@gmail.com o en el teléfono 637 25 90 54.

En opinión del teniente de alcalde y concelleiro de Deportes, Tino Fernández, “coa organización desta proba, Pontevedra amosa non só que ten a capacidade e os elementos imprescindibles para albergar grandes e pequenos eventos, senón tamén que, cando dicimos que aquí podemos atopar practicamente calquera tipo de deporte, non estamos a esaxerar”. “A Urban Culture Factory está a realizar un labor encomiable na difusión desa cultura dos coñecidos como deportes urbanos, axudando a ampliar as fronteiras da oferta deportiva e de lecer da nosa cidade. Este tipo de campionatos de skate en rampla, nos que se puntúan a execución dos trucos, a axilidade e o estilo, resultan absolutamente espectaculares e un luxo para Pontevedra”, afirmó el edil socialista.