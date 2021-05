Prohibido fallar en una jornada clave

Si los astros se alinean, el Pontevedra podría dejar prácticamente certificada su permanencia en la nueva Segunda RFEF esta misma tarde. Los granates necesitan una pequeña carambola para que esto suceda, pero todo deberá partir de que no fallen en su compromiso contra el Sporting de Gijón B (17.00 horas). No estarán ni Churre ni Pitu, ambos sancionados, y Álex González llega entre algodones por unas molestias en los isquiotibiales, pero a cambio Pasarón confía en registrar la mejor entrada de la temporada, al tener permiso para contar con un aforo de hasta 3.000 personas.

Líder con 30 puntos, el Pontevedra tiene uno de ventaja sobre segundo y tercero, Coruxo y Oviedo B, respectivamente, y cuatro sobre el Salamanca, equipo que marca actualmente el descenso a Tercera RFEF. A falta de tres jornadas para finalizar la competición, si los granates ganan esta tarde y el Salamanca pierde contra el Oviedo B, se asegurarán la tercera plaza. Actualmente, el tercer puesto del grupo 1E es de permanencia, pues solo desciende el peor tercero de los cinco grupos de Segunda B, pero esto podría cambiar en las últimas jornadas de liga, de ahí que ningún club pueda relajarse aún.

Luisito confía en que el equipo muestre hoy su mejor cara ante un filial sportinguista que “juega muy bien” y que, avisa, “habrá momentos en los que nos hará sufrir”. El técnico pidió tras el entrenamiento del viernes “un último esfuerzo” a la afición para que apoye a los futbolistas en este encuentro clave. “Es muy importante a estas alturas que el jugador se sienta arropado, aunque falle. Lo que le puedo garantizar a la gente es que los jugadores se van a matar y van a dejar todo en el campo”, afirmó el míster de Teo, que recordó que “a mí, particularmente, la afición no me falló nunca y sé que no me va a fallar”.

En el aspecto deportivo, pequeño contratiempo por las bajas de los sancionados Pitu y Churre. El extremo estaba contando con algunos minutos en las últimas semanas, sobre todo para dar refresco a los compañeros, pero el central es uno de los fijos en los onces titulares de Luisito y una de las figuras clave en la buena labor defensiva que está haciendo el cuadro granate últimamente, encadenando tres partidos sin encajar gol. Todo apunta a que lo sustituirá otro de los veteranos del vestuario, Pol Bueso, aunque también podría retrasar su posición Imanol. Por otra parte, Álex González y Rufo llegan con algunas molestias, sobre todo el extremo cántabro, pero salvo sorpresa saldrán de inicio.