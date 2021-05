Luisito pide “un último esfuerzo” a la afición

“A mí particularmente la afición no me falló nunca y sé que no me va a fallar. Le pido un último esfuerzo porque los futbolistas lo necesitan”, señaló Luisito sobre el partido de este domingo entre el Pontevedra y el Sporting de Gijón B (17.00 horas). Se trata de un encuentro clave para las aspiraciones de permanencia de los granates y lo podrán disputar con hasta 3.000 personas en las gradas de Pasarón, al haber obtenido el permiso correspondiente de la Dirección Xeral de Saúde de la Xunta.