Diez segundos condenan al Poio

El Poio Pescamar dejó escapar sobre la bocina un punto de oro frente a uno de los mejores equipos de la División de Honor Femenina, el Burela Pescados Rubén. Las rojillas firmaron un partido muy serio de principio a casi fin, pues solo un fallo a diez segundos para el final permitió a las lucenses hacer el único tanto del encuentro, obra de Peque, para llevarse la victoria.

Dura y un tanto injusta la derrota para las chicas de Manu Cossío, para quienes el Burela va camino de convertirse en su particular bestia negra, si no lo es ya, después de haber encadenado varios resultados adversos en los derbis de las últimas temporadas. Toda la suerte que no tuvo el Poio Pescamar perdiendo el partido sobre la bocina, la tuvo con el resto de resultados de la jornada, que le permiten continuar en la cuarta plaza de la clasificación, puesto de play off por el título, y pendiente de poder adelantar al Melilla una vez dispute su partido aplazado contra el Futsi.

El derbi comenzó con el Burela estrellando un remate en el palo y con el Poio intentándolo con una jugada personal de Ana Rivera que despejaba la zaga visitante. El encuentro estuvo muy equilibrado, con intercambio de ocasiones en ambas porterías, entre ellas una clara de Chiesa que no lograba rematar en línea de meta un balón suelto a disparo de Julia. Ambos conjuntos afrontaron los últimos compases con el cupo cubierto de cinco faltas y el período acababa con el empate a cero en el luminoso.

Los primeros compases del segundo acto no deparaban grandes ocasiones de gol, en un partido muy intenso. Mediada la segunda parte, Ale de Paz fallaba una oportunidad para adelantar a las lucenses. La figura de Dany se erigía por momentos en gran protagonista, con una clara ocasión a la media vuelta a la que respondía Ana Rivera para las rojillas. A falta de diez segundos para el final, las lucenses anotaban el 0-1 obra de la madrileña Peque a pase de Dany, tras un fallo en el despeje.