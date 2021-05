“El año que viene intentaremos volver a ascender”

– A pesar de todo, la valoración de la temporada es positiva, ¿no?

– Sí. La pena fue estar en esta vorágine del COVID. Hubo unas circunstancias que no favorecieron. Ya el equipo estaba muy justito para competir en una liga en la que bajaban cuatro, porque si ya es difícil, bajando cuatro las posibilidades de descenso se multiplicaron. Esperamos que la gente valore el esfuerzo que hemos hecho, compitiendo con gente de aquí.

– ¿Ser fiel a la filosofía del club ha sido lo más importante este año?

– Creo que fuimos lo suficientemente fríos en su momento como para no desmantelar el equipo pensando más incluso en el año siguiente que en este. Mantener a los nuestros, que no se fuera ninguno de los jugadores que creemos que pueden ser importantes en Plata aunque, a lo mejor, no estaban para el nivel de Asobal. A nivel económico hemos hecho también un esfuerzo, porque todos tienen contrato, pero se lo merecían, son los que consiguieron el ascenso, son los que llevan aquí peleando todos estos años y, de paso, de alguna manera nos garantizábamos la continuidad.

– Queda claro que quieren mantener a la mayoría de la plantilla.

– La idea es mantener el bloque para que este año, si todo va bien, y con los chavales que suben, como Carlos Álvarez, Virulegio, más algún refuerzo que podamos hacer a mayores, salir para intentar pelear por el ascenso. El equipo se ha creído ya un poco lo que vale. Pero va a ser la Plata más complicada. Este año ha sido la más floja, porque no ha bajado nadie de Asobal, subieron tres equipos de Primera Nacional, por lo tanto los que están peleando por subir son el tercero, cuarto y quinto de la temporada pasada. Nos ha tocado el peor momento.

– ¿En esa idea de continuidad entra también el entrenador, Jabato?

– Es nuestro perfil de entrenador, no hay muchos alrededor que lo mejoren, y la idea es que siga, y confiamos en que así sea. Tenemos un acuerdo verbal, pero volveremos a hablar para que todos estemos contentos.

– Además de mantener el bloque, ¿están pensando ya en algún fichaje para el año que viene o aún es pronto?

– Hay cosas importantes ya avanzadas, algún jugador importante, y esto hará que tire un poco de todos a la hora de renovar o de animarse a venir aquí. Ya estamos hablando con los chavales y también con los que van a subir de la cantera, que van a estar en igualdad de condiciones con los veteranos, que afortunadamente son gente muy maja y colaboran mucho.

– Dejando a un lado el aspecto deportivo, ¿cómo está el club a nivel económico?

– Ahora mismo estamos pendientes de Ence, a ver qué pasa con el Plan Social, y llevamos algún retraso con las subvenciones, como la de Deporte Galego, que aún no sacó la convocatoria de este año. No tuvimos problemas de liquidez en toda la temporada, ahora a lo mejor tenemos alguno pequeño, pero confiamos en solucionarlo. Nos ha ido bien la campaña de socios, pero contábamos con tener unos 150 más. Estamos en unos 637 y si la situación hubiese sido diferente podríamos haber llegado a los 800. Calculamos hacer unos 30.000 euros con los socios, que es poco para la categoría, pero preferimos ser conservadores, y los hemos hecho, pero presupuestamos unos 15.000 euros de taquillas y al final no hicimos nada.

– Y de cara a la temporada que viene, ¿qué situación esperan encontrar?

– Vamos a perder ingresos, porque al bajar de categoría las subvenciones serán algo menores y a ver si podemos seguir contando con el patrocinador y en qué medida, así que tenemos que ajustar bien el presupuesto.