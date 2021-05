Luisito no dudó en afirmar que estaba “muy contento. Primero porque era un partido trampa, después porque la superficie del terreno de juego es totalmente diferente a donde entrenamos nosotros. Me daba un poco de respeto eso y después que el Covadonga es un equipo al que yo admiro. Le doy la enhorabuena a su entrenador porque con poco son capaces de conseguir mucho y estos equipos son los que realmente tienen mérito de estar en el fútbol, porque todo lo que consiguen es a base de muchísimo trabajo”

Así, en cuanto a los suyos admitió que “la pena fue que una vez más en la definición no estuvimos nada bien y en la primera fallamos tres goles muy muy claros. Pudimos ganar por más goles pero el fútbol tiene estas cosas”.

La victoria fue en el día de la madre y por eso “evidentemente yo le dedico la victoria a todos los aficionados del Pontevedra y especialmente a las madres, pero ellos me tienen que perdonar que a quien se la dedique es a la mía, que tiene 92 años e hizo de padre y madre, por eso hoy antes de venir al campo la llamé y la felicité porque hizo de todo”.

En cuanto a la suplencia de Adrián Cruz por Borja aclaraba que “si alguien conoce a Adrián Cruz soy yo, y Borja ha metido un gol y ha hecho un partidazo. Es el tema de las tarjetas, lo iba a meter en la segunda arriesgando con cuatro amarillas pero en el momento en el que vi que el resultado estaba hecho pues ya no lo metí, porque hay muchos jugadores con cuatro amarillas”, y recordó que “hoy cae Churre que para nosotros es una baja importantísima. Y al resto los protegí al final con los cambios. La pena es la expulsión de Pitu, pero yo no le puedo decir nada porque sinceramente yo no la vi. Tengo que ver las imágenes”, aclaró al respecto.

Tampoco quiso saber nada de cómo queda la clasificación, “algo me dijeron pero como yo voy domingo a domingo a mí lo que ahora me preocupa es el Sporting B. Evidentemente hoy necesitábamos ganar sí o sí. Supimos defender muy bien porque si en este campo contra este equipo no defiendes bien estás muerto, ellos saben manejar muy bien los espacios en este campo”, recalcó.

Luisito dejó claro que Rufo, “metió dos y pudo meter cuatro o cinco, pero para mí a parte del gol hizo un gran partido. Tanto él como Charles o Álex González, interpretaron muy bien el tema del campo y los tres estuvieron muy bien”, afirmó.