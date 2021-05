Uno de los pilares fundamentales para el Pontevedra de Luisito es el compromiso. Quien no lo tenga sabe que no va a jugar. Pero más allá de ello y reflexionando sobre la falta de goles con respecto a otras temporadas, especialmente en los delanteros, Luisito pide más al equipo. “La responsabilidad del Pontevedra no es solo de Rufo y de Charles. Hay más jugadores por fuera y de segunda línea que tienen que marcar goles. Es muy fácil escudarse detrás de Rufo y Charles. Pero hay futbolistas con mucha responsabilidad y nombre que tienen que demostrar que tienen gol. Esa es la realidad.”, sentenció el técnico ayer en rueda de prensa.

“Llevamos muy pocos goles para la cantidad de ocasiones que generamos. Porque si no llegas, no llegas, pero llegando, acumulando mucha gente en ataque... Muchas veces no tiene explicación”, añadió. Luisito no se quedó ahí y señala los jugadores que han disputado muchos minutos. “Aquí tiene que marcar goles más gente. Oier, tendría que llevar mucho más goles Jorge, Óscar, Álex, Damià, o Adrián Cruz. Y también en las jugadas a balón parado. Hay que rematar más. No es esperar que dos futbolistas te hagan gol. Aquí atacamos todos y defendemos todos”, reclamó.

Pese a todo Luisito intenta restar importancia al número de goles de la dupla. “Yo fui delantero y sé perfectamente lo que piensa Rufo, Charles y el resto de jugadores que está arriba. Pero esto es fútbol, son circunstancias y va a llegar un momento en el que van a tropezar con la tibia y van a marcar un gol cuando menos te lo esperas. El otro día Álex González hizo un remate de cabeza impresionante y fue a rematar al palo. Otro día con el pecho puede ir adentro”.

Por eso el técnico granate pidió un poco de cama: “Hay que tener una pausa de un segundo. Es lo más importante. Yo sé lo que es fallar goles increíbles. Y si digo que no estoy contento con ellos miento. Veo como entrenan y el compromiso que tienen y me quito el sombrero. Por eso me duele que no hagan más goles”, explicó refiriéndose a Rufo y Charles.

Con todo, Luisito dice estar contento con el compromiso de cara al partido del domingo en Covadonga, para el que recupera a Jorge.