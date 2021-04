El regreso más oportuno

Después de tres semanas trabajando al margen del grupo por un esguince de rodilla, Jorge Fernández se incorporó el lunes a los entrenamientos con sus compañeros y, tras las buenas sensaciones que tuvo en la sesión de ayer, está disponible para participar en el importante compromiso de este domingo contra el Covadonga a domicilio (12.00 horas).

“Si no me encontrara bien, me parecería precipitado volver, pero el último entrenamiento fue bueno, estuve al mismo ritmo que el resto del equipo y no tuve apenas molestias”, explicó el futbolista, que añadió que las sesiones de miércoles y jueves suelen ser más fuertes y su evolución está siendo muy positiva.

El regreso del mediapunta no puede ser más oportuno, pues el Pontevedra afronta el tramo final de la competición con la permanencia todavía por decidir, y Luisito agradecerá cuantos más efectivos disponibles, mejor, para poder tener diferentes alternativas, en este caso ofensivas, y también por una cuestión puramente física, para poder ofrecer más rotaciones al grupo.

Los resultados no están acompañando a los granates, que en la segunda fase de la liga solo han sumado una victoria, precisamente contra su rival del domingo, en Pasarón (2-1), y le está faltando acierto anotador. “No acaban de llegar esas dos victorias que todos queremos para dejar un poco encarrilada la permanencia. Lo que nos está faltando es aprovechar esos momentos buenos que tenemos durante los partidos, acompañar las ocasiones con goles, nos está faltando ese acierto en el último pase y en la definición”, analizó Jorge, que añade que no cree que esto se deba a un exceso de presión en la plantilla. “Yo al equipo lo veo tranquilo con este tema, no veo ansiedad por la falta de gol. Lo importante es generar ocasiones, es cierto que ahora mismo no hay tiempo porque hay que ganar ya, pero es cuestión de tiempo que lleguen los goles, generando ocasiones, tarde o temprano acabarán entrando”.

Sobre el Covadonga, el atacante granate señaló que el vestuario es consciente de que puede ser un partido trampa, pues el cuadro asturiano es colista y no se juega prácticamente nada, lo que puede hacer bajar la intensidad de los granates. “Es un error si caemos en la relajación de pensar que ellos están desahuciados ya y que nos van a poner las cosas fáciles, solo hay que ver cómo compitieron la semana pasada contra el Coruxo”, recordó el futbolista.

Jorge espera un partido diferente al de la primera vuelta en Pasarón. “Los campos ya son muy diferentes, las dimensiones, hierba sintética... Ellos lo tienen supercontrolado. Yo creo que va a ser un partido de mucha segunda jugada, de juego directo, van a pasar muchas más cosas que aquí y el balón va a ir muy rápido de área a área, hay que estar muy concentrados”.