Luisito se lamentó de que el Pontevedra no hubiese podido conseguir la victoria en su visita a tierras asturianas, sobre todo porque consideraba que “en la segunda mitad mi equipo lo ha intentado con insistencia. Hemos presionado bien, hemos robado muchos balones y hemos tenido varias ocasiones claras, sobre todo en balones a Rufo o Damiá Sabater, pero no hemos podido concretarlas”. Para el entrenador del Pontevedra, en no conseguir abrir el marcador tuvo mucho que ver “la defensa del Oviedo B, que siempre ha salido bien al corte”.

El técnico granate destacó que “el punto es muy positivo. Un punto fuera de casa y ante un rival directo siempre es bueno, aunque es cierto que pudimos conseguir algo más en esa segunda mitad. También es verdad que este resultado nos obliga a disputar dos finales y que tenemos poco margen de error, pero lo intentamos hasta el final y tenemos que quedarnos con eso”.

El míster de Teo comentó que “en el fútbol lo que mandan son los goles y nos cuesta mucho marcar. Esperemos que algún día se rompa toda esta racha. Si no tienes ocasiones no puedes decir nada, pero hoy (por ayer) creamos ocasiones para poder ganar con facilidad”.

Luisito apuntó también que “ganamos prácticamente todos los duelos individuales, que también es difícil, porque es un filial mucho más hecho que otros, Son futbolistas físicos, pero nosotros a nivel futbolístico estuvimos muy bien y a nivel físico, también estuvimos un poco mejor que el rival”.

Así, el técnico consideró que el Pontevedra mereció más:“Salvo un desajuste en la primera parte y un tiro en el que hizo una muy buena parada Álvaro, no pasamos ningún apuro. Sin embargo nosotros tuvimos ocasiones muy claras, sobre todo en la segunda parte y el equipo hizo lo que entrenamos. Pasarle así como le pasamos por encima a un filial, a base de ritmo y de fútbol, no es nada fácil. Es un filial que tiene muy buenos futbolistas en sus filas”. Y auguró que, tal y como están las cosas, “va a ser una lucha tremenda hasta el final”.